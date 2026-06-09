Acudieron por violencia familiar y encontraron un laboratorio de marihuana

Una mujer identificada como Dolly Figueredo Baez (29) realizó una llamada aproximadamente a las 22:00 al teléfono corporativo de la Comisaría 10ª de Asunción para denunciar un hecho de violencia familiar en una vivienda ubicada en las calles Prof. Juan Ramón Chávez casi Tte. Nery Quevedo del barrio Mburucuyá.

Ante la denuncia, agentes de la dependencia acudieron hasta la vivienda, donde fueron recibidos por la denunciante, que dijo ser la empleada doméstica que trabaja en la casa con la familia.

La misma hizo ingresar a los agentes, donde estos encontraron que la dueña de la casa, una mujer mayor, estaba encerrada en su habitación a causa de una discusión con su hijo.

“Ingresamos al lugar, la madre estaba encerrada en un dormitorio, inmediatamente el agresor, al ver, al notar la presencia policial ingresa y se encierra también en su dormitorio, es ahí donde el personal policial al realizar la inspección ocular del lugar visualiza un mini invernadero en el lugar con ventilación y con luces artificiales, y en el interior se encontraban cuatro plantas o plantines dentro de una bolsa que se estaba utilizando como plantera”, relato el comisario Pedro Bavera, jefe de la comisaría.

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Agregó que en otro sector había una mesa con varios químicos que sospechan sería un posible laboratorio precario que se utilizaría para el procesamiento de la marihuana cosechada.

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Allanamiento en la vivienda

El comisario detalló que inmediatamente se dio participación al personal policial antinarcóticos, que llegó hasta el lugar y realizó la incautación de las plantas de marihuana, que arrojó como resultado 176 gramos.

“Se presume que pertenecería al supuesto autor, que también ya contamos con los datos. Esta mañana va a continuar el procedimiento con el allanamiento y la aprehensión de esta persona. El lugar está siendo custodiado por el personal policial”, indicó el jefe policial.

Detalló que el sospechoso tanto del hecho de violencia como de narcotráfico sería el hijo de la dueña de casa y que anoche estaba totalmente fuera de sí.

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Suspendieron intervención por descompensación de víctima

Contó que la discusión entre madre e hijo era por cuestiones particulares que ellos tenían.

“La señora salió a recibirle al personal policial y se descompensó al ver al personal policial y por eso se suspendió el procedimiento, por prudencia, entonces se decidió continuar esta mañana con presencia del fiscal”, precisó.

El hecho fue comunicado al fiscal Deny Yoon Park, agente de la Unidad N° 7 Especializada en Antinarcóticos.