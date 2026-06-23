Mendicidad infantil: preocupa aumento de niños paraguayos en las calles de Foz de Yguazú

En el lado paraguayo, los controles están a cargo de la Armada Paraguaya, con apoyo de la Consejería Municipal por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) de Ciudad del Este. Sin embargo, desde Brasil insisten en la necesidad de implementar controles permanentes ante el aumento de la presencia de niños paraguayos que piden limosna o realizan actividades informales en los semáforos de Foz de Yguazú.

Según informaron desde la Municipalidad de Foz de Yguazú, una gran parte de los niños en situación de vulnerabilidad detectados en las calles son indígenas que cruzan la frontera desde Paraguay.

Más de 700 niños cruzan diariamente

La directora de la Codeni de Ciudad del Este, Graciela Sánchez, asegura que en los últimos meses se realizó un trabajo constante debido al elevado flujo de menores que cruzan diariamente la frontera hacia Brasil.

De acuerdo con datos proporcionados por el Consulado paraguayo, más de 700 niños atraviesan cada día el paso fronterizo. De ese total, diariamente se detecta a más de 30 menores que intentan ingresar al vecino país sin contar con la documentación requerida.

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“Algunos circulan solos con su alcancía para pedir monedas o llevan materiales para limpiar parabrisas en los semáforos. Muchas veces quieren cruzar con personas extrañas; ni siquiera son sus padres. Cruzan en estado de mendicidad”, manifestó Sánchez.

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La funcionaria indicó que, cuando se detecta alguna irregularidad, la Armada les impide el paso y se realizan advertencias a los responsables. En casos de reincidencia o cuando se identifican situaciones más complejas, los antecedentes son remitidos a la Defensoría de la Niñez o al Ministerio Público para su intervención.