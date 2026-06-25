Luego de cinco años de proceso, llega a juicio caso de presunto acoso sexual en la Gobernación

Tras un largo proceso y un verdadero martirio para la víctima, Gaspar Reinaldo Sánchez Canale, exsecretario de Planificación de la Gobernación del Alto Paraná, fue llevado a juicio oral y público por presunto acoso sexual. El contradictorio público se inicia este jueves en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

El hecho habría ocurrido el 22 de noviembre de 2021 en el edificio de la Gobernación del Alto Paraná. En aquel entonces, el Gobierno Departamental estaba encabezado por Roberto González Vaesken (ANR) y Sánchez Canale integraba su gabinete.

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La víctima denunció el hecho de forma inmediata, pero el Ministerio Público tardó tres años en presentar la imputación y otros dos años más en formular la acusación. Durante el largo proceso, la víctima tuvo que declarar en repetidas ocasiones, reviviendo el desagradable episodio que le tocó atravesar.

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La causa penal tuvo numerosas dilaciones y durante meses el expediente permaneció trabado en la Corte Suprema de Justicia. Gracias a que la víctima nunca desistió de la denuncia, el caso finalmente llegó a la etapa de juicio oral y público.

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La representación fiscal está a cargo de la agente fiscal Julia González Medina, quien reunió diversos elementos probatorios, entre ellos declaraciones testificales e informes psicológicos elaborados por profesionales que asistieron a la víctima.

La denunciante era una joven funcionaria del Poder Ejecutivo que se encontraba comisionada en la Gobernación para la habilitación de una oficina regional. Según la acusación, el día de la agresión Sánchez Canale habría sujetado a la víctima del brazo y la cintura, apretándola contra su cuerpo. La afectada logró zafarse tras empujarlo.

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Posteriormente, cuando la víctima ingresó a una oficina en busca de documentos, Sánchez Canale supuestamente cerró la puerta y se lanzó sobre la joven, abrazándola a la fuerza e intentando manosearla en sus partes íntimas. La víctima nuevamente consiguió liberarse mediante un empujón y luego radicó la denuncia.

Durante el proceso, el acusado negó las acusaciones en su contra. Durante el juicio oral y público la Fiscalía intentará demostrar que el mismo cometió el hecho.