Falleció atragantado con pedazo de carne mientras veía el partido de la Albirroja

El trágico episodio ocurrió a la 01:00 aproximadamente en el local denominado “Teo Búrguer”, ubicado sobre la avenida Teniente Facundo Almada y 1º de Mayo del barrio Obrero de esta ciudad. Se trata de Francisco Javier Zorrilla Mazzacotte (49).

El suboficial Edgar Ferreira, de la Comisaría 3ª, comentó que Zorrilla es un habitué del lugar y que las personas que estaban allí le invitaron carne asada, que organizaron para ver el partido mundialista de la selección paraguaya.

“Con ese pedazo se atragantó. Primero le vieron que se estaba moviendo de manera extraña, intentaron auxiliarle, pero nada pudieron hacer. Llegaron los bomberos y se percataron de que ya no presentaba signos de vida”, relató el interviniente.

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El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, Claudelina Corvalán, quien dispuso la intervención del Ministerio Público.

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Una vez concluidos los procedimientos de rigor, el cuerpo fue entregado a la hermana del fallecido, Victoria Zorrilla, por disposición del Ministerio Público.