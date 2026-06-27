ABC en el Este
27 de junio de 2026 a la - 06:48

Pronostican un fin de semana inestable con lluvias y tormentas en Ciudad del Este

Meteorología anuncia lluvias para el este del país.
Meteorología anuncia lluvias para el este del país.Tereza fretes alonso

CIUDAD DEL ESTE. El fin de semana estará marcado por condiciones climáticas inestables en Ciudad del Este y gran parte del Alto Paraná, con lluvias, ocasionales tormentas eléctricas y un ambiente que oscilará entre fresco y cálido, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Por ABC Color

Para este sábado, se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, vientos del noreste y precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas en forma ocasional. La temperatura mínima será de 14 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C.

El domingo persistirá la inestabilidad. La Dirección de Meteorología anuncia un ambiente fresco a cálido, con predominio de cielo cubierto, vientos inicialmente del noreste que luego rotarán al sur, además de lluvias y tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 24 °C.

Para el lunes, las condiciones no presentarían cambios importantes. Se espera un ambiente fresco, cielo mayormente nublado y vientos del sector sur. También se pronostican lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima prevista es de 15 °C y la máxima de 20 °C.