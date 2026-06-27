Pronostican un fin de semana inestable con lluvias y tormentas en Ciudad del Este

Para este sábado, se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, vientos del noreste y precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas en forma ocasional. La temperatura mínima será de 14 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C.

El domingo persistirá la inestabilidad. La Dirección de Meteorología anuncia un ambiente fresco a cálido, con predominio de cielo cubierto, vientos inicialmente del noreste que luego rotarán al sur, además de lluvias y tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 24 °C.

Para el lunes, las condiciones no presentarían cambios importantes. Se espera un ambiente fresco, cielo mayormente nublado y vientos del sector sur. También se pronostican lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima prevista es de 15 °C y la máxima de 20 °C.