¿Vacaciones de invierno en Brasil? Verifique si su vehículo registra infracciones en ese país

Aunque el movimiento de turistas paraguayos hacia Brasil es menor en las vacaciones de invierno que en el verano, las autoridades brasileñas prevén un importante flujo de visitantes y anunciaron que reforzarán los controles. Recordaron que las infracciones de tránsito pueden consultarse de forma online antes del viaje.

El recordatorio es considerando que el Instituto de Transporte y Tránsito de Foz de Iguazú (Foztrans), informó que los vehículos extranjeros registran deudas superiores a 42 millones de reales en multas durante los últimos cinco años. De ese total, 37 millones de reales corresponden a vehículos paraguayos, mientras que otros 5 millones de reales pertenecen a automovilistas argentinos.

Las infracciones más comunes son el exceso de velocidad detectado por radares, el cruce de semáforos en rojo y el estacionamiento en lugares prohibidos, incluidas las faltas cometidas en el sistema de estacionamiento rotativo (Estarfi).

Las multas son emitidas por agentes de tránsito del Foztrans, radares electrónicos, además de la Guardia Municipal y la Policía Militar durante los procedimientos de fiscalización. En las rutas federales, los controles están a cargo de la Policía Rodoviaria Federal (PRF).

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Las autoridades del municipio brasileño adelantaron que se intensificarán los controles durante la temporada de vacaciones.

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¿Qué me puede pasar si tengo multas pendientes en Brasil?

En ese sentido, advirtieron que, si un vehículo registra multas pendientes de pago, podrá ser retenido y trasladado al corralón del Foztrans o de la Policía Militar, conforme a lo establecido en el Código de Tránsito Brasileño.

Cómo consultar si mi vehículo tiene multas