Piden juicio oral para presuntos integrantes de una red de falsificación de chapas de vehículos

Los acusados son Miguel Ángel Ramón Cantero, Ernesto Adrián Alderete Agüero, Arturo Gabriel Ortiz Acá y Ronald Gustavo Navarro Miranda. Todos enfrentan cargos por producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas y asociación criminal.

De acuerdo con los antecedentes, los cuatro procesados fueron detenidos durante un allanamiento realizado el 11 de febrero de 2026, alrededor de las 12:00, en un inmueble denominado “N.A. Impresiones”, ubicado en Ciudad del Este.

Detienen a dos personas durante allanamiento a un local donde se hacían presuntamente chapas falsas

El procedimiento, encabezado por el fiscal Escobar con apoyo de la Policía Nacional, permitió desarticular presuntamente el esquema de falsificación.

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Durante el operativo, los intervinientes incautaron adhesivos con las inscripciones “Fortuner” y “SVR”; placas y moldes metálicos para la confección de matrículas vehiculares; teléfonos celulares de distintas marcas y modelos; escrituras públicas y otras documentaciones; chapas y matrículas vehiculares; cédulas verdes; registros de conducir; sellos de madera con datos de un notario público; un pendrive marca MGN USB 2.0 y varias notebooks.

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Asimismo, en la segunda planta del inmueble fueron hallados e incautados diversos equipos informáticos y de impresión, entre ellos impresoras, plastificadoras, cortadoras de adhesivos y notebooks de distintas marcas.

También fueron incautados materiales e insumos utilizados para la elaboración de chapas vehiculares, cédulas verdes, habilitaciones, contratos privados, escrituras públicas, hojas de seguridad, certificaciones de firmas y otros documentos que, por sus características, serían apócrifos.

En el curso de la investigación, el Ministerio Público reunió elementos de convicción que permiten sostener que el propietario del inmueble donde funcionaba el local denominado “N.A. Impresiones” habría organizado, coordinado y dirigido las actividades desarrolladas en el lugar, consistentes en la elaboración y provisión de chapas vehiculares y diversa documentación presuntamente falsa.

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Si bien el propietario no se encontraba en el inmueble al momento del allanamiento, durante el procedimiento fueron hallados elementos y documentos que lo vincularían directamente con las actividades investigadas.

Estos antecedentes constituyen, según la acusación fiscal, indicios suficientes de su presunta participación en los hechos, junto con los demás procesados. Con estos elementos, el fiscal Escobar presentó acusación ante el juez Amílcar Antonio Marecos, a quien también pidió la elevación de la causa a juicio oral y público.