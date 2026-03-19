Habilitan “tendedero” de chapas perdidas tras las lluvias en Asunción: cómo recuperarlas

En la zona del “eje corporativo de Asunción”, la ciudadanía instaló un “tendedero” con todas las chapas encontradas luego de las tormentas de esta semana. Esta es una zona conocida por los raudales que se forman con cada lluvia.

El tendedero está instalado en el paseo central de la avenida Santa Teresa, frente a un importante centro comercial. Aquellos que crean haber perdido su matrícula metálica en este punto pueden acercarse a verificar si alguna de las chapas le pertenece y retirarla.

Actualmente, hay 10 chapas de vehículos, que incluyen tanto matrículas antiguas como las nuevas del Mercosur.

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¿Se puede circular sin chapa o con una matrícula casera?

Según la Ley Nº 5.016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial, en Paraguay no está permitido circular sin chapa o con chapas que no hayan sido emitidas por el Registro de Automotores.

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La normativa establece que todo vehículo debe portar su matrícula oficial de forma visible y cumplir con las especificaciones técnicas que determine la autoridad reguladora. Esto excluye las placas provisionales vencidas, improvisadas o cualquier tipo de chapa no legalmente otorgada.

Los conductores que infrinjan esta disposición se exponen a sanciones graves, que incluyen la retención inmediata del vehículo, multas económicas significativas, acumulación de puntos en el historial del conductor y, en casos de reincidencia o situaciones agravantes, la suspensión de la licencia de conducir.

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Además, circular con chapas no válidas puede afectar la cobertura de seguros y agravar la responsabilidad legal del conductor en caso de accidentes.