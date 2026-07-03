Fundación Apostar por la Vida inició su colecta anual para pacientes con cáncer

La colecta constituye la principal fuente de financiamiento de la institución, que desde hace años ofrece atención médica especializada en oncología, además de asistencia psicológica y social a personas que enfrentan la enfermedad.

La coordinadora de la campaña, Lucía Lisboa, explicó que, en esta ocasión, la actividad fue adelantada en el calendario, ya que habitualmente se desarrollaba en agosto. Destacó que el éxito de la campaña dependerá, una vez más, del respaldo de la ciudadanía.

“Empezamos nuestra fiesta, pero la fiesta solo será posible si tenemos el apoyo ciudadano. Quiero agradecer a todas las empresas, municipios y voluntarios. Esta colecta tiene una causa muy noble, que es seguir asistiendo a los pacientes que llegan a la fundación”, expresó.

Lisboa explicó que la institución amplió significativamente el alcance de sus servicios y que actualmente atiende pacientes oncológicos del Alto Paraná y personas provenientes de distintos departamentos del país. Incluso comentó que en los últimos tiempos comenzaron a recibir pacientes de Brasil y Argentina.

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La coordinadora recordó que enfrentar un diagnóstico de cáncer representa un enorme desafío económico para muchas familias.

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“El tratamiento contra el cáncer implica costos muy elevados y muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para afrontarlos. Por eso, invitamos a toda la comunidad a colaborar y ayudarnos a cumplir esta meta, que nos permitirá continuar acompañando a quienes más lo necesitan”, manifestó.

El 70 % del presupuesto depende de la colecta

Lisboa contó que cerca del 70 % de su presupuesto anual proviene de los recursos obtenidos durante esta colecta solidaria, y el porcentaje restante se cubre mediante donaciones y otras actividades benéficas organizadas durante el año.

Solo durante el año pasado, la fundación realizó 11.903 atenciones oncológicas y psicológicas.

Los organizadores reiteraron el llamado a la ciudadanía para sumarse a la campaña, destacando que cada aporte permitirá que cientos de pacientes continúen recibiendo atención integral y gratuita en la fundación.