Así intentaron asaltar a pasera: treparon la reja, pero no lograron ingresar a la vivienda

La víctima fue identificada como Limpia Concepción Garcete Villalba (61), quien denunció que los encapuchados llegaron hasta su vivienda, portando armas largas y cortas, treparon la reja y luego intentaron derribar a patadas la puerta de su casa. Sin embargo, en un momento dado, se escucha un disparo desde el interior de la vivienda, por lo que los delincuentes decidieron huir del lugar, a bordo de un automóvil Toyota, modelo Allion, color bordó.
El hecho fue grabado íntegramente por el circuito cerrado del local asaltado, lo que permitió a los investigadores identificar a los presuntos autores.
Posteriormente, agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná lograron capturar a Gustavo David Cáceres Alemán (30), quien sería uno de los integrantes del grupo que participó del intento de asalto.
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El procedimiento fue realizado anoche sobre las calles Demetrio Ortiz y Julián de la Herrería del barrio Remansito de esta capital departamental, donde además fue incautado el vehículo que habría sido utilizado por los sospechosos.
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De acuerdo con el comisario Pablo Zelaya, jefe de Gabinete del Departamento de Investigaciones, el detenido se encontraba al mando del vehículo cuando intentaron asaltar a la pasera. El jefe policial indicó además que otros tres delincuentes ya están identificados.
La víctima manifestó a los intervinientes que no tenía mercaderías ni dinero al momento del hecho.
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El automóvil fue robado
El vehículo utilizado por los delincuentes y que fue recuperado del poder del único detenido hasta ahora, fue robado durante un asalto el pasado viernes, en el barrio Che La Reina de Ciudad del Este. El automóvil Toyota Premio, utilizado para este asalto, también fue incautado del poder de Cáceres Alemán.