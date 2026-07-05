Pese al operativo “Responsum”, no cesan los robos y hurtos en el Este

Durante este fin de semana se registraron varios robos y hurtos en distintos puntos del décimo departamento, pese al operativo de prevención emprendido por los organismos de seguridad. Los hechos afectaron tanto a comercios como a viviendas.

Uno de los asaltos ocurrió alrededor de las 02:30 de la madrugada en una estación de servicios, ubicada en el barrio Ciudad Nueva, fracción San Blas, de Ciudad del Este. Los trabajadores del local fueron despojados de G. 1.245.000 y de sus teléfonos celulares.

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Los supuestos autores eran cuatro hombres con capuchas, quienes se movilizaban en dos motocicletas, cuyas características las víctimas no pudieron precisar. Los delincuentes utilizaron armas de fuego para obligar a los empleados a entregar todo el dinero que había en la caja.

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Asimismo, ayer por la tarde, un ciudadano colombiano fue despojado de G. 600.000 en efectivo, además de dinero transferido electrónicamente por valor de G. 3.000.000, aros de oro y su teléfono celular. La víctima cayó en una red de asaltantes que opera a través de la aplicación Grindr, ya que había aceptado una cita concertada mediante esa plataforma y, al acudir al encuentro, fue despojado de todas sus pertenencias.

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También ayer, en horas de la madrugada, una familia de Minga Guazú fue víctima de abigeato. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en el km 14 lado Acaray, a unos 5.000 metros de la ruta PY02. El propietario denunció la desaparición de una vaquilla preñada y, tras una búsqueda por los alrededores, encontró los restos del animal, constatando que los autores se llevaron la mayor parte de la carne.

Otro robo reportado ayer ocurrió alrededor de las 12:20 en un minimercado, ubicado en el barrio Che La Reina de Ciudad del Este. Los delincuentes se llevaron una suma de dinero en efectivo cuyo monto no pudo ser precisado, además de dos teléfonos celulares.

Los autores fueron dos hombres que llegaron al local a bordo de una motocicleta y portaban armas de fuego tipo pistola. Ingresaron simulando ser clientes y solicitaron cervezas.

En un momento dado, uno de ellos se acercó a la cajera, le manifestó que se trataba de un asalto, extrajo un arma de fuego de la cintura y la obligó a tirarse al piso, mientras el otro reducía al propietario del negocio y lo despojaba de sus pertenencias y del dinero.

Joven herido en tentativa de atraco

Por otra parte, en la colonia Paraná Poty, de Presidente Franco, se registró un violento intento de asalto que terminó con una balacera y dejó a una de las víctimas herida de bala. El hecho ocurrió alrededor de las 10:50 de ayer, a unos dos kilómetros de la avenida Monday, en la entrada al camino Moisés Bertoni.

Las víctimas fueron identificadas como Marcos Giménez Duarte y Leandro Enrique Aguilera Insfrán, de 19 años, quien recibió un disparo en la pierna derecha.

Según relataron, habían partido del microcentro de Ciudad del Este con destino a un puerto ubicado a unos cinco kilómetros del lugar del ataque, a bordo de un furgón Toyota Hiace que transportaba mercaderías, específicamente termos.

Durante el trayecto fueron interceptados por un automóvil, presumiblemente un Toyota Premio de color plateado. El conductor del furgón reaccionó rápidamente, logró esquivar el vehículo sospechoso y emprendió la huida.

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En esas circunstancias, los delincuentes efectuaron varios disparos contra el rodado, resultando herido Aguilera Insfrán, quien fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Distrital de Presidente Franco.

En otro procedimiento, una mujer fue detenida y puesta a disposición de las autoridades tras ser sindicada de hurtar G. 4.000.000 de un local comercial del Mercado de Abasto. La presunta autora fue identificada como Andrea Montserrat Orué, de 37 años, quien registra una orden de captura por otro hecho de hurto y antecedentes por robo agravado y lesión grave en el año 2013, además de violencia familiar en el año 2024.

¿Qué es el operativo Responsum?

El operativo “Responsum” consiste en el despliegue de fuerzas combinadas integradas por efectivos policiales y militares. Tiene como objetivo fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles robos, sobre todo objetivos considerados de alto valor.