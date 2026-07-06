Único tomógrafo de Alto Paraná sigue fuera de servicio y analizan acciones contra la empresa proveedora

Así lo confirmó el director de la Décima Región Sanitaria, Federico Schroeder, quien explicó que el expediente ya fue remitido al área jurídica del Ministerio para que evalúe las acciones a seguir contra la firma Dysa Healthcare SA.

El tomógrafo instalado en el Hospital Regional de Ciudad del Este permanece fuera de servicio hace más de un mes, sin que hasta el momento se haya determinado si la avería corresponde al software o al hardware del aparato.

Según Schroeder, los técnicos de la empresa necesitan un código de acceso proporcionado por el fabricante para realizar un diagnóstico preciso y establecer el origen de la falla.

“El caso ya fue remitido a Asesoría Jurídica porque el equipo aún está bajo garantía y necesitamos que se definan las responsabilidades para agilizar la reparación”, señaló el director regional.

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Mientras tanto, el hospital continúa sin una fecha estimada para reactivar el servicio y obliga a derivar a los pacientes del sistema público al Hospital de la Fundación Tesãi y al Centro de Diagnósticos (IMAP) para la realización de estudios.

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La elevada demanda hace que no todos puedan acceder oportunamente a los estudios, situación que afecta especialmente a pacientes oncológicos y personas que requieren diagnósticos de urgencia.

El tomógrafo del Hospital Regional de Ciudad del Este es el único disponible en el sistema público de Alto Paraná y presta servicio no solo a los pacientes internados en ese centro asistencial, sino también a usuarios derivados desde hospitales distritales, Unidades de Salud de la Familia (USF) y puestos de salud de todo el departamento.

La última vez, el tomógrafo estuvo fuera de servicio durante más de tres meses. Su reparación recién pudo concretarse a inicios de este año, una vez que se importó el repuesto desde Corea del Sur.

Buscan dejar de depender de un solo tomógrafo

Ante esta situación, el titular de la Décima Región Sanitaria informó que próximamente se habilitará un centro especializado en Hernandarias que contará con tomografía, resonancia magnética y otros estudios de alta complejidad.

Asimismo, se proyecta la reinstalación un tomógrafo antiguo, actualmente depositado en el Parque Sanitario de Hernandarias, en el Hospital Distrital de Presidente Franco.