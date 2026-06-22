Sin fecha para reparar el único tomógrafo público del Alto Paraná

El equipo de tomografía está inoperativo desde finales de mayo último. Ya fue evaluado por los técnicos de la empresa proveedora, debido a que aún se encuentra dentro del periodo de garantía, por lo que se aguarda el informe técnico para determinar la falla del tomógrafo.

La directora del Hospital Regional de Ciudad del Este, la doctora Katia Ayala, informó que, mientras dure la suspensión del servicio, los pacientes que requieren estudios tomográficos están siendo derivados a servicios privados mediante convenios establecidos, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención.

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La médica explicó que el tomógrafo tuvo una intensa carga de trabajo desde su puesta en funcionamiento, llegando a realizar en aproximadamente un año una cantidad de procedimientos que normalmente se alcanzaría en un periodo cercano a tres años. Sin embargo, aclaró que no se puede asegurar que el uso intensivo haya sido la causa directa de la avería.

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“El equipo es multifuncional y tiene también sus limitaciones, pero no podemos afirmar que esa haya sido la causa del desperfecto”, señaló.

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Ayala indicó además que no es posible establecer la exigencia del aparato únicamente por la cantidad de pacientes atendidos, debido a que cada estudio presenta distintos niveles de complejidad. Explicó que un solo paciente puede requerir entre cuatro y cinco determinaciones diferentes, incluyendo estudios de partes blandas y estructuras óseas, con o sin contraste, lo que genera distintos niveles de utilización del equipo.

La falta del dispositivo genera una serie de inconvenientes para los usuarios, especialmente para los pacientes oncológicos, quienes deben realizar largas gestiones para acceder a los servicios privados. Esta situación provoca demoras en el inicio o continuidad de sus tratamientos.

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De momento, las autoridades del Hospital Regional esperan el informe final de los técnicos para conocer con precisión el origen de la falla y el tiempo que demandará la reparación del tomógrafo. Es decir, aún no existen previsiones concretas para la reparación y rehabilitación del servicio.