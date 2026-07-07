Tras décadas de espera, el puente que reemplazará la precaria balsa sobre el río Monday está en manos del Senado

La embarcación opera sobre el río Monday, uniendo la colonia Pengo San Miguel, de Los Cedrales, con Minga Guazú. La misma se encuentra en muy mal estado y cada cruce representa un verdadero peligro. Desde hace décadas, los pobladores de ambos distritos reclaman la construcción de un puente.

Luego de un sinfín de notas, manifestaciones y reuniones con autoridades, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) accedió al pedido. Sin embargo, la financiación depende de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que debe ser aprobado por ley.

Vecinos recurren a peligrosas maniobras para cruzar el río Monday en una precaria balsa

El proyecto de ley figura en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores prevista para mañana, en el punto 1, conforme al mensaje del Poder Ejecutivo remitido a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

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En dicho mensaje, el Ejecutivo solicita la aprobación de un contrato de préstamo suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta USD 75 millones, destinado al financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural, a cargo del MOPC. La iniciativa también contempla la ampliación del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026.

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La construcción del puente para reemplazar la precaria balsa figura en la lista de prioridades del primer paquete de obras que serán financiadas con dicho préstamo.

Un grupo de pobladores prevé viajar hasta Asunción para acompañar el tratamiento del proyecto. De ser aprobado por la Cámara de Senadores, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados y, en caso de obtener sanción, volver al Poder Ejecutivo para su promulgación. Posteriormente deberá iniciarse el proceso de licitación y, finalmente, la ejecución de la obra.

Situación de la balsa

La balsa que actualmente utilizan las familias para cruzar el río Monday, entre Los Cedrales y Minga Guazú, se encuentra en deplorable estado y representa un verdadero riesgo para los usuarios. Este cruce se encuentra a unos 11 kilómetros de la Ruta PY02, en un trayecto que, en su mayor parte, es de camino de tierra.

Nuevo accidente con balsa reaviva reclamo por puente sobre el río Monday

Solo es apta para vehículos livianos, como automóviles y motocicletas. La embarcación fue reparada en varias ocasiones, presenta soldaduras frágiles y depende de cables de acero que, en varias oportunidades, se soltaron en plena travesía, dejando a los pasajeros a la deriva.

En varias ocasiones ocurrieron accidentes con vehículos que terminaron en el cauce a causa del desperfecto de la balsa.