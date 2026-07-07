¿Viaja a Brasil? Foz inicia controles a vehículos paraguayos con multas pendientes

El fin de semana, verificaron 500 vehículos extranjeros, la mayoría con chapas paraguayas, de los cuales fueron retenidos más de 60 vehículos, algunos con multas pendientes y otros porque no estaban en condiciones para circular.

Según datos del Instituto de Transporte y Tránsito de Foz de Yguazú (Foztrans), durante los últimos cinco años los vehículos de Paraguay y Argentina generaron deudas superiores a 42 millones de reales en infracciones de tránsito. De ese total, alrededor de 37 millones de reales corresponden a vehículos paraguayos.

Entre las infracciones más frecuentes figuran el exceso de velocidad detectado por radares, el cruce de semáforos en rojo y el estacionamiento en lugares prohibidos, incluidas las faltas registradas en el sistema de estacionamiento.

Controles durante las vacaciones

Desde la Municipalidad de Foz de Yguazú adelantaron que los operativos de Foztrans se iniciaron el fin de semana y se intensificarán durante las vacaciones de invierno debido al aumento del flujo de visitantes procedentes de Paraguay.

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Las actas de infracción son emitidas por agentes de tránsito del Foztrans, radares electrónicos, la Guardia Municipal y la Policía Militar en los operativos urbanos, mientras que en las rutas federales los controles corresponden a la Policía Rodoviaria Federal (PRF).

Cómo consultar si mi vehículo tiene multas