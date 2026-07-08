Condenan a tres integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de marihuana

Los sentenciados fueron identificados como Anderson Oliveira Cardozo, Roberto Fernández Ortellado Greff y Nardi Rumina Rotela Ayala, quienes fueron hallados culpables de los hechos punibles de actividades tendientes a la remisión de sustancias estupefacientes al extranjero y asociación criminal. Oliveira Cardozo y Fernández Ortellado Greff recibieron una pena de 12 años de prisión, mientras que Rotela Ayala fue condenada a 10 años de privación de libertad.

Durante el juicio, el fiscal Elvio Aguilera Vázquez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 1 de Alto Paraná, presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron acreditar la existencia de los hechos y la participación de los acusados en la estructura criminal.

Allanamiento fue en Naranjal

La investigación se originó a partir de un procedimiento realizado el 6 de diciembre de 2020, alrededor de las 10:25, durante un allanamiento en una granja ubicada en el distrito de Naranjal. El operativo fue encabezado por el representante del Ministerio Público con apoyo de agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y del Comando Tripartito.

En el lugar, los intervinientes encontraron 1.150 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en 1.247 panes, ocultos en la vivienda, un camión y otros vehículos preparados para su traslado clandestino al extranjero, principalmente al Brasil. La carga era acondicionada en compartimientos de doble fondo instalados en tractocamiones para evitar su detección durante los controles fronterizos.

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Durante el procedimiento fueron inspeccionados cinco tractocamiones de la marca Scania, cuyas carrocerías habían sido modificadas para ocultar la droga. Como resultado del operativo fueron detenidos Anderson y Alexis Oliveira Cardozo, señalados como responsables del manejo del establecimiento y del acondicionamiento de los vehículos utilizados para el transporte de la marihuana.

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Intentó sobornar a los intervinientes

Posteriormente llegó al sitio Roberto Fernández Ortellado Greff a bordo de un automóvil Toyota Premio sin chapa. De acuerdo con la acusación fiscal, al percatarse del operativo intentó sobornar a los intervinientes, ofreciendo inicialmente 50.000 dólares y luego elevando la propuesta a 100.000 dólares para que suspendieran el procedimiento. Según la investigación, el dinero sería proporcionado por su presunto patrón, un narcotraficante conocido con el alias de “Chipa”.

En el marco de las pesquisas también fue detenida Nardi Rumina Rotela Ayala, luego de que los investigadores establecieran que uno de los tractocamiones utilizados para el traslado de la carga ilícita era de su propiedad.

Además de las condenas, el Tribunal dispuso el comiso de seis tractocamiones con sus respectivas carretas utilizados por la organización para el transporte de la droga. Asimismo, declaró extinguida la acción penal con relación a Alexis Oliveira Cardozo, debido a su fallecimiento.