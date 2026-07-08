Allanamientos en Tablada Nueva: desbaratan presunta red de microtráfico que reclutaba menores

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron este miércoles siete allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Tablada Nueva de Asunción con el objetivo de desbaratar grupos presuntamente dedicados al tráfico de drogas.

Como resultado del operativo fueron detenidos Cristofer Junior Holt, Gilberto Emanuel Holt, Mirtha Noemí Cardozo Alfonso y Alejandro Elías Roa Giménez.

El procedimiento forma parte de una investigación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional, iniciada hace aproximadamente dos meses tras la difusión de un material audiovisual en redes sociales que mostraba presuntas actividades ilícitas en la zona.

Influencer publicó vídeo que derivó en investigación

El jefe del Departamento Antinarcóticos, el comisario Mario Vallejo, explicó que la pesquisa se inició luego de que un presunto influencer publicara vídeos en que se observaban supuestos puntos de venta de drogas, menores portando armas de fuego y otros hechos que llamaron la atención de las autoridades.

A partir de ese contenido, los investigadores reunieron elementos que derivaron en los allanamientos ejecutados este miércoles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Peña “olvidó” que en su gobierno cayeron más de 4.000 kilos de cocaína en España

Autoridades investigan presunto uso de menores inimputables

Según la Policía, la investigación también apunta al presunto reclutamiento de menores de entre 12 y 13 años, quienes serían utilizados para cometer hechos punibles debido a que, conforme al marco legal vigente, son inimputables.

Las autoridades sostienen que estos adolescentes presuntamente recibían armas de fuego y estupefacientes para participar en actividades delictivas.

Lea más: EE.UU. suma cargo de narcoterrorismo contra Sebastián Marset

Cocaína, crack, dinero y vehículos fueron incautados

Durante los procedimientos, los agentes incautaron 12 gramos de supuesta cocaína distribuidos en 16 dosis y 264 gramos de supuesta cocaína tipo crack, fraccionados en 524 dosis.

Asimismo, fueron decomisadas tres balanzas de precisión, diez teléfonos celulares, dos equipos DVR, documentos varios, una importante cantidad de bolsitas de polietileno utilizadas para el fraccionamiento de drogas, una cámara tipo foco, un arma blanca tipo espadín, dos motocicletas y un automóvil.

Los intervinientes también incautaron G. 2.630.000 en efectivo, monto que será incluido a la investigación como presunto producto de la comercialización de estupefacientes.