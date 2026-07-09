“Es una lucha diaria”: directora revela que el Hospital de Franco sobrevive con donaciones y autogestión

Durante una audiencia pública, la directora del Hospital Distrital de Presidente Franco, doctora Andrea Giménez, indico que la realidad de la dependencia sanitaria es mucho más compleja de lo que trasciende públicamente. Afirmó que el equipo de trabajo enfrenta diariamente decenas de dificultades para mantener la atención.

Uno de los principales factores que agrava la situación, explicó, es el colapso del Hospital Regional de Ciudad del Este, lo que provoca que numerosos pacientes sean derivados o acudan directamente al Hospital Distrital de Presidente Franco. Esta sobrecarga hace que los medicamentos e insumos resulten insuficientes para responder a la gran demanda.

Stock cero de insumos básicos

Giménez explicó que el hospital atraviesa un desabastecimiento de insumos esenciales debido a retrasos en los procesos licitatorios del Ministerio de Salud Pública.

Entre los insumos que actualmente escasean mencionó vías periféricas, macrogoteros y hasta guantes de procedimientos, que son indispensables para la atención diaria de los pacientes.

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Sin presupuesto para papel, alimentos ni limpieza

La crisis también afecta el funcionamiento administrativo del hospital. Según la directora, no cuentan con hojas, tintas, bolígrafos ni recursos para fotocopias, por lo que los propios funcionarios deben adquirir estos materiales con recursos propios. En varias ocasiones incluso recurren a la Municipalidad de Presidente Franco para realizar impresiones.

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“Es una lucha de mendigar a diario”, expresó Giménez al contar que el Ministerio de Salud no provee alimentos para pacientes internados ni para funcionarios de guardia. Por ello, el hospital depende completamente de donaciones.

La directora lamentó que, si un día no consigue ayuda, los pacientes y funcionarios de turno podrían quedarse sin comida.

Asimismo, explicó que durante todo el año el Ministerio solo envió una carga de productos de limpieza, por lo que deben solicitar permanentemente el apoyo de personas e instituciones para mantener las condiciones del hospital.

Laboratorio limitado por falta de reactivos

Aunque recientemente fueron renovados los equipos del laboratorio después de 15 años, Giménez dijo que la escasez de reactivos impide aprovechar plenamente la nueva infraestructura.

Asimismo, indicó que aún falta incorporar un profesional para cubrir el turno nocturno de los miércoles y garantizar un servicio de laboratorio las 24 horas, los siete días de la semana.

Déficit histórico de personal

La directora también recordó la grave falta de recursos humanos, especialmente en el área de Enfermería, donde existe un déficit de 42 profesionales. En tanto que en el área materno-fetal, la situación también es crítica, ya que faltan seis profesionales de obstetricia para completar las guardias.

Afirmó que desde que asumió la dirección del hospital, hace un año y cuatro meses, presentó reiterados pedidos de contratación al Ministerio de Salud, sin recibir respuesta.

“Desde que asumí todavía no recibí ni un solo personal contratado por el Ministerio. Hacemos todo lo que podemos con lo poco que tenemos”, lamentó.

“Es una lucha diaria”

La médica describió además el desgaste que implica sostener el funcionamiento del hospital sin recursos suficientes.

Relató que diariamente debe realizar llamadas y gestiones para conseguir insumos, alimentos y otros elementos básicos, recurriendo incluso a familiares y personas cercanas.

“Es estar en un cargo donde no tenés recursos para resolver y estás dando la cara por algo que ya no sabemos qué hacer”, expresó.

Pidió a un edil cartista que le deje trabajar en paz

Durante su exposición, Giménez también cuestionó la injerencia del concejal colorado cartista Mauricio Torres en decisiones administrativas del hospital.

Aseguró que las críticas del edil la llevaron incluso a presentar en tres oportunidades su renuncia al cargo. “Déjenme trabajar en paz”, reclamó públicamente.