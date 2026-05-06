En medio de crisis y denuncias, deja el cargo la directora del Hospital Distrital de Presidente Franco

El Hospital Distrital de Presidente Franco es un centro asistencial con alta demanda y, al igual que otros hospitales, enfrenta faltantes de insumos, medicamentos y equipos que ya no dan abasto.
Esta gran demanda, sumada a la falta de respuestas por parte del Ministerio de Salud, sería uno de los motivos que llevó a la doctora Giménez a dejar el cargo, aunque oficialmente alegó cuestiones personales. Además frecuentemente se denuncian negligencias por parte del personal de blanco.
Deuda con proveedores de Salud supera US$ 1.027 millones, sostienen
Como la directora general presentó su renuncia, el director médico, doctor Basilio Espínola, también puso su cargo a disposición. Ambos deben ser reemplazados en el cargo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La doctora Giménez está al frente del Hospital desde hace un año. Durante su gestión sorteó varias dificultades debido a las precariedades existentes. Si bien asegura que su decisión responde a cuestiones personales, es sabido que la precaria situación de los centros asistenciales dependientes del Ministerio de Salud desencadena constantes renuncias de jefes y directores.
“Corrupción estructural”: médicos piden intervención administrativa del Ministerio de Salud
“Presenté mi renuncia formal y por escrito hace 15 días, pero hasta ahora no tengo respuesta. Es una cuestión meramente personal”, afirmó.
La decisión está en manos del director regional
La decisión sobre el cargo de ambos profesionales ahora depende del director de la Décima Región Sanitaria, doctor Federico Schrodel. El mismo debe contar con un reemplazo y, posteriormente, solicitar a nivel central la emisión de la resolución mediante la cual se designará al nuevo director.
Los centros asistenciales del Alto Paraná enfrentan varias precariedades, como falta de suficiente personal, escasez de medicamentos e insumos, e incluso problemas estructurales. Los directores no disponen de caja chica para emergencias ni mantenimientos.