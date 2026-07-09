Video: así entraron a una galería céntrica de Ciudad del Este para robar un millonario botín

En las imágenes de circuito cerrado se puede observar que uno de los guardias se encontraba sobre su motocicleta, esperando que se abriera el portón para salir del edificio. En ese momento ingresaron los asaltantes, quienes lo obligaron a tirarse al suelo, mientras que al otro guardia lo redujeron y lo despojaron de sus pertenencias.

Posteriormente, a punta de arma de fuego, los llevaron hasta otro sector y, minutos después, uno de los asaltantes regresó con uno de los guardias hasta el acceso principal.

Las imágenes coinciden con el relato de uno de los guardias sobre la forma en que ingresaron los delincuentes. Ahora los investigadores buscan determinar si alguno de los guardias brindó información sobre los horarios de cambio de turno u otros detalles que hayan facilitado el ingreso de los asaltantes.

Los delincuentes permanecieron cerca de tres horas dentro de la galería. De la oficina administrativa sustrajeron unos G. 25.000.000 y 32.000 dólares. También ingresaron a la casa de cambios denominada Más Cambios y manipularon la caja de seguridad, de donde se llevaron otros 20.000 dólares aproximadamente.

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Inseguridad en Ciudad del Este: atacan, violentan y roban en varias casas de cambios

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Igualmente irrumpieron en el local de Fortuna Cambios, de donde no sustrajeron nada porque el establecimiento está en proceso de cierre y ya no cuenta con valores. Finalmente fueron hasta la planta baja e ingresaron a otras dos casas de cambios, Tres Círculos y Alberdi, de donde tampoco sustrajeron dinero, según los datos.

Cuando ingresaron a la casa de cambios Alberdi sonó la alarma, por lo que los asaltantes salieron raudamente del lugar, dejando en la escalera las bolsas con los equipos del circuito cerrado que habían sustraído de los locales.

Guardias en la mira de investigadores

Cuatro guardias de seguridad fueron detenidos ante la sospecha de que prestaron colaboración al grupo armado que perpetró el atraco. Los investigadores señalaron que incurrieron en presuntas contradicciones en sus declaraciones, además de no haber aplicado el protocolo que establece verificar las cámaras de circuito cerrado antes de abrir el portón para el cambio de turno.

¿Qué dispuso la Fiscalía sobre los guardias detenidos por el asalto a casas de cambios en Ciudad del Este?

Los guardias detenidos fueron Asalio Aguayo Núñez (51), Antoliano Saucedo Aquino (61), Daniel Ernesto Franco Franco (33) y Enrique Paredes (26). Los tres primeros eran guardias entrantes y el último era el guardia saliente.

El lunes pasado, el fiscal Alcides Giménez dispuso la libertad de los cuatro trabajadores; sin embargo, permanecen sujetos a la investigación en caso de que surjan nuevos elementos que puedan vincularlos con el hecho.

Serie de allanamientos

Una comitiva fiscal-policial detuvo a un sospechoso e incautó vehículos y otras evidencias durante una serie de allanamientos ejecutados ayer en Ciudad del Este. El operativo estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná y del fiscal Alcides Giménez, en el marco de la investigación del robo a una casa de cambios.

La primera vivienda allanada está ubicada en el barrio Ciudad Nueva de esta ciudad, donde fue detenido un sospechoso. Se trata de Luis Ariel Cantero Roa (48), quien registra una orden de captura por narcotráfico del año 2024 y otra por violencia familiar del año 2025. Además, cuenta con antecedentes por portación ilegal de armas. De la vivienda, la comitiva también incautó un aparato DVR y varios teléfonos celulares.

En la segunda vivienda allanada, también ubicada en el barrio Ciudad Nueva, fueron encontradas varias evidencias que guardarían relación con el atraco. Entre los elementos decomisados figuran un automóvil Toyota Premio, con chapa N.º AATO593; una chapa Mercosur; un DVR; prendas de vestir; teléfonos celulares; un estuche para arma de fuego que contenía cinco cartuchos calibre .38; y varios documentos.

Mientras tanto, en la tercera y la cuarta vivienda allanadas no fueron encontradas evidencias de interés para la investigación.

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El comisario Pablo Zelaya, jefe de Gabinete del Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná, señaló que Luis Ariel Cantero Roa sería la persona que brindó apoyo logístico a la banda criminal que perpetró el atraco. Explicó que el detenido aparece en la cadena de compra y venta de un vehículo Nissan Tiida Latio, modelo 2005, que fue incendiado en Los Cedrales tras el robo.

“Es uno de los que compró el vehículo, conforme al seguimiento de contratos que hicimos. Sería parte de la logística del grupo que ingresó a la galería Lai Lai”, afirmó.

Zelaya también explicó que pudieron determinar que siete personas ingresaron a la galería y que otras cuatro o cinco brindaron apoyo logístico desde el exterior. Agregó que, hasta el momento, la banda estaría integrada exclusivamente por paraguayos, descartando de forma preliminar la participación de facciones criminales internacionales como el PCC o el Comando Vermelho.