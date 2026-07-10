Así una familia se salvó milagrosamente de un ataque a tiros de motochorros

El hecho ocurrió en la noche de ayer, frente a una vivienda ubicada a unos 500 metros de la avenida Amambay del bario Santa Ana. La víctima fue identificada como Tadeo Rodrigo López (43), quien se encontraba con su pareja y su hijo, en un automóvil Toyota Auris, color plata, año 2006, con chapa AANC 910.

Según quedó registrado en el circuito cerrado, López estaba por ingresar a su su domicilio, cuando aparecieron cuatro motochorros en dos biciclos. Los asaltantes le exigieron que abriera la puerta del automóvil, pero el conductor aceleró y logró ingresar a su garaje.

Ante la resistencia de la víctima, los delincuentes efectuaron disparos contra el automóvil. Sin embargo, a pesar del ataque, el hombre y su familia se salvaron milagrosamente y los autores huyeron del lugar sin concretar el robo.

Agentes policiales del Puesto Policial N°11 convocaron a personal del Departamento de Criminalística y de Investigaciones para realizar el trabajo de campo.

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En los últimos días, se registraron varios asaltos e intentos de asaltos domiciliarios en distintos distritos de Alto Paraná, pese al cambio de estrategia anunciado por el comandante de la Policía Nacional, César Silguero, para reforzar la seguridad.