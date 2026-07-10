ABC en el Este
10 de julio de 2026 a la - 08:56

Así una familia se salvó milagrosamente de un ataque a tiros de motochorros

Una familia se salvó de milagro tras ser atacada a tiros por motochorros cuando llegaba de visita a la casa de su suegro, luego de participar de una misa. La pareja y una criatura que viajaba en el vehículo resultaron ilesas, pese a los disparos efectuados por los delincuentes.

Por ABC Color

El hecho ocurrió en la noche de ayer, frente a una vivienda ubicada a unos 500 metros de la avenida Amambay del bario Santa Ana. La víctima fue identificada como Tadeo Rodrigo López (43), quien se encontraba con su pareja y su hijo, en un automóvil Toyota Auris, color plata, año 2006, con chapa AANC 910.

Según quedó registrado en el circuito cerrado, López estaba por ingresar a su su domicilio, cuando aparecieron cuatro motochorros en dos biciclos. Los asaltantes le exigieron que abriera la puerta del automóvil, pero el conductor aceleró y logró ingresar a su garaje.

Toyota color plata estacionado en garaje, con faros traseros iluminados y vehículo rojo al fondo.
El vehículo en el que se desplazaba la familia durante el intento de asalto.

Ante la resistencia de la víctima, los delincuentes efectuaron disparos contra el automóvil. Sin embargo, a pesar del ataque, el hombre y su familia se salvaron milagrosamente y los autores huyeron del lugar sin concretar el robo.

Agentes policiales del Puesto Policial N°11 convocaron a personal del Departamento de Criminalística y de Investigaciones para realizar el trabajo de campo.

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En los últimos días, se registraron varios asaltos e intentos de asaltos domiciliarios en distintos distritos de Alto Paraná, pese al cambio de estrategia anunciado por el comandante de la Policía Nacional, César Silguero, para reforzar la seguridad.