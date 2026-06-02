Así fue el ataque a tiros contra precandidato en Itakyry: “Por suerte nos salvamos”

El precandidato colorado a la intendencia de Itakyry por el movimiento disidente Gestión y Trabajo, José Talavera Santacruz, relató los momentos de tensión que vivieron junto con su chofer tras ser atacados a tiros cuando regresaban de una reunión política. El dirigente aseguró que desconoce quiénes podrían estar detrás del hecho y destacó que ambos lograron salir ilesos.

El ataque ocurrió poco antes de las 21:00 de ayer, lunes, cuando Talavera retornaba de una actividad política en la comunidad de Zanja Morotî. Según explicó, él y su chofer se encontraron con un vehículo aparentemente averiado al costado del camino y, segundos después, se produjeron los disparos contra la camioneta en la que se desplazaban.

“No quiero ser irresponsable de mencionar quién me podría hacer, pero por suerte nos salvamos, estamos vivos, nos quedamos para contar la historia”, expresó durante una entrevista radial.

Un vehículo sospechoso y dos disparos

Talavera describió que en el lugar había un automóvil Toyota Premio de color gris, modelo aproximado entre los años 2002 y 2006, junto a dos personas que se encontraban cerca del rodado.

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“Legalmente nos pasó desapercibido”, señaló al explicar que no sospecharon de la situación y continuaron avanzando por el camino sin acelerar ni disminuir considerablemente la velocidad.

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El precandidato indicó que los atacantes efectuaron dos disparos de escopeta contra el vehículo. Los impactos quedaron en la zona del conductor.

El precandidato destacó que habitualmente él maneja su vehículo y apenas hace una semana tiene chofer, por lo cual se puede presumir que él era el objetivo.

Precandidato niega amenazas

A pesar de que el atentado ocurrió a pocos días de las elecciones internas partidarias, Talavera evitó atribuir el hecho a un movimiento político directamente.

“Realmente no quiero ser irresponsable en mencionar que fue por culpa de la política, pero queda a cargo de las autoridades para que puedan investigar”, sostuvo.

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El dirigente aseguró que nunca recibió amenazas y que desarrolla una campaña electoral sin confrontaciones. “Estoy haciendo una campaña política sana, sin criticarle a nadie. Entonces no me lo esperaba”, afirmó.

También señaló que no tiene conflictos personales con nadie en el distrito y que siempre se ha manejado sin escoltas ni armas.

Competirá contra el oficialismo en las internas

Talavera recordó que ya fue candidato a intendente en 2015 y que actualmente vuelve a postularse por el movimiento regional Gestión y Trabajo, enfrentando al oficialismo colorado en las internas previstas para este domingo.

Según explicó, su principal adversario político es el exintendente Miguel Soria, integrante de una familia que mantiene influencia en la administración municipal desde hace más de dos décadas.

Analiza continuar o no con su candidatura

El precandidato confirmó que ya formalizó la denuncia ante la Policía Nacional y aguarda avances en la investigación para identificar a los responsables del ataque.

Asimismo, agregó que el episodio generó preocupación en su entorno familiar y que evaluará junto a sus allegados los pasos a seguir respecto a su candidatura.

“Vamos a hablar familiarmente, vamos a decidir familiarmente”, indicó.

Finalmente, pidió que las autoridades esclarezcan cuanto antes el caso para evitar especulaciones y garantizar un clima de tranquilidad de cara a las elecciones internas.