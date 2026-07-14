Padres de niños con TEA se movilizan para pedir la reapertura del corredor humanitario

El paso fronterizo prioritario es utilizado para el traslado de niños paraguayos y brasileños residentes en Paraguay que realizan tratamientos en Foz de Yguazú, Brasil. Además, beneficia a pacientes críticos que recurren a tratamientos en el vecino país.

Se trata del denominado corredor humanitario, que permite evitar las largas filas en el Puente de la Amistad durante el traslado de niños con condiciones especiales y de pacientes críticos que deben someterse a tratamientos médicos.

Piden reapertura del paso prioritario en la frontera para niños con TEA y pacientes críticos

Los beneficiarios están acreditados en una lista cerrada, a la que accedieron tras presentar documentos que certifican el estado o la condición del paciente. El sistema beneficia principalmente a personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves o de alta complejidad y casos que requieren atención médica especializada.

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Mediante este sistema, la Receita Federal de Brasil permitía el ingreso por el Puente de la Amistad, habilitando un acceso en la cabecera del puente y evitando la extensa fila sobre la BR-277. En el lado paraguayo, el paso se realizaba a través del predio de la Base Naval.

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Sin embargo, desde el 26 de junio pasado, las autoridades brasileñas informaron la cancelación del paso prioritario. Esto motivó la movilización, esta mañana en Foz de Yguazú, de un grupo de padres, madres y tutores de niños y jóvenes con TEA.

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Elaine Oliveira explicó que el paso prioritario es utilizado tanto por paraguayos como por brasileños, por lo que solicitaron a las autoridades la rehabilitación del corredor humanitario.

En Ciudad del Este ya se había aprobado una ordenanza para facilitar la habilitación del paso prioritario. Sin embargo, en esta ocasión el obstáculo se encuentra en el lado brasileño, por lo que la movilización se llevó a cabo en la ciudad vecina.