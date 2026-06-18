Día Mundial del Orgullo Autista: ¿por qué hoy se diagnostica más autismo que antes?

Cuándo es y por qué se celebra el Día Mundial del Orgullo Autista

El Día Mundial del Orgullo Autista se conmemora el 18 de junio. Nació en la década de 2000 impulsado por activistas autistas y organizaciones de autodefensa para desplazar el foco desde la “tragedia” hacia la identidad, la dignidad y la participación social. No reemplaza al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra cada 2 de abril, sino que busca equilibrar una conversación dominada durante décadas por el lenguaje del déficit.

Por qué el autismo no se “cura”

El autismo es una variación del neurodesarrollo: una manera distinta de procesar información, comunicación e interacción social, con perfiles sensoriales y cognitivos heterogéneos.

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Por eso, hablar de “cura” confunde el debate: no se trata de eliminar una entidad infecciosa o un tumor, sino de acompañar necesidades (apoyos, accesibilidad, salud mental, educación, empleo) y reducir barreras que generan discapacidad.

El orgullo como respuesta a la patologización histórica

El “orgullo autista” surge, en parte, como reacción a una historia de estigmatización y modelos exclusivamente clínicos que definieron a las personas por lo que “falta” y no por lo que son.

El orgullo no niega dificultades reales; discute la idea de que la vida autista es, por definición, menos valiosa. Se pasa de “normalizar” a reconocer derechos.

Invisibilidad en mujeres y adultos: un sesgo científico

La investigación y los criterios diagnósticos se construyeron durante años sobre muestras sesgadas, con predominio de varones y de casos más evidentes.

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El resultado: mujeres y adultos suelen recibir diagnósticos tardíos o erróneos (ansiedad, depresión, TDAH), en parte por estrategias de camuflaje social y por expectativas culturales distintas.

Más diagnósticos no es una “epidemia”

El aumento de diagnósticos se explica mejor por mejores herramientas de detección, mayor conciencia, ampliación de criterios y más disponibilidad de servicios.

En EE.UU., por ejemplo, el CDC reportó en 2023 una prevalencia mayor que en décadas previas; los especialistas subrayan que estas cifras reflejan, sobre todo, cambios en identificación y registro, no una expansión súbita del autismo como si fuera contagioso.

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Mitos comunes desmontados: vacunas y crianza

La evidencia acumulada es clara: las vacunas no causan autismo. La hipótesis se originó en un estudio desacreditado y retractado; grandes análisis posteriores no hallaron relación causal.

También quedó atrás la idea de la “mala crianza” o las “madres nevera”, una explicación sin sustento que dañó a familias enteras. Hoy la discusión relevante no es culpar, sino garantizar apoyos y respeto a lo largo de toda la vida.