Video: llevaba un amplio vestido, pero no por elegancia, sino para ocultar contrabando

La Receita Federal de Foz de Yguazú incautó mercaderías por un valor cercano a 90.000 reales durante un control sobre la BR-277 en el municipio de São Miguel do Iguazu. Los productos consistían en una docena de teléfonos celulares de alta gama que eran transportados por una de las pasajeras.

La incautación se realizó esta mañana durante un control de rutina efectuado por funcionarios de la Receita Federal, quienes interceptaron un vehículo con cuatro ocupantes.

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Durante la inspección se constató que una de las pasajeras transportaba los teléfonos inteligentes ocultos junto a su cuerpo, debajo de la ropa. La mujer llevaba un amplio vestido largo y, cuando fue obligada a descender del vehículo, comenzó a caminar de manera extraña.

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Al ser cateada, se comprobó que debajo del vestido llevaba un pantalón ajustado tipo calza, en el que ocultaba los teléfonos celulares de alta gama. Otros dos pasajeros también transportaban mercaderías ingresadas irregularmente a Brasil, presuntamente desde Paraguay.

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Tras ser descubiertos con la carga ilegal, confesaron que las mercaderías serían trasladadas hasta el municipio de Cascavel, en el estado de Paraná.

Las mercaderías incautadas fueron trasladadas a la Aduana de la Receita Federal en Foz de Yguazú para los procedimientos legales correspondientes.