“Medicamentos a base de tirzepatida son el nuevo ‘commodity’ del contrabando”, afirma auditor de la Receita Federal

El importante lucro que generan los medicamentos de tirzepatida de contrabando impulsa un incesante tráfico ilegal de estas mercaderías en la zona fronteriza, principalmente por el Puente de la Amistad. Actualmente, los fármacos ocupan los primeros lugares en incautaciones junto con cigarrillos y productos electrónicos.

Las autoridades brasileñas son cada vez más estrictas en los controles, tanto por agua como por tierra, en zonas aduaneras, rutas y puestos clandestinos. Como resultado, cientos de ampollas de medicamentos de diversas marcas paraguayas son decomisadas por la Receita Federal de Foz de Iguazú y otros organismos como la Policía Federal, militares y la Policía Rodoviaria Federal.

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Flavio Bernardino de Carvalho, auditor-fiscal de la Receita Federal, manifestó que los medicamentos mantienen en alerta a todos los organismos de control y ya son considerados como el nuevo “commodity” de los contrabandistas.

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“Los medicamentos generan alerta en la Receita Federal y en la salud pública. Se han convertido en la nueva ‘commodity’ del contrabando. Estamos encontrando mucho en los ómnibus y también en vehículos particulares. Son cápsulas muy pequeñas y fáciles de transportar”, expresó.

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Ahora utilizan buses regulares para el contrabando de tirzepatida

Anteriormente solo los ómnibus alquilados con fines de transporte turístico eran los más utilizados para el traslado de contrabando, pero en los últimos meses los buses regulares de pasajeros también pasaron a “prestarse” a los contrabandistas.

Esta mañana, en el predio de la Receita Federal de Foz de Iguazú, prácticamente desmantelaron una unidad de transporte público interestadual que estaba repleta de mercaderías prohibidas, entre ellas medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida.

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El bus en cuestión fue retenido el 12 de mayo pasado en la ciudad de Céu Azul, estado de Paraná, a unos 80 kilómetros del Puente de la Amistad. Durante la revisión, agentes de la Policía Rodoviaria Federal detectaron un fondo falso al costado del sanitario, donde estaban escondidas cuatro mochilas repletas de contrabando.

Ante el hallazgo, lacraron el bus y lo remitieron a la Receita Federal, cuyos agentes realizaron esta mañana una revisión exhaustiva y encontraron más productos ilegales en los ductos del aire acondicionado, en los tapizados y hasta en las cabeceras y respaldos de los asientos.

Prácticamente todos los rincones posibles del bus fueron reacondicionados para el transporte ilegal de mercaderías. Para los investigadores, existe una fuerte sospecha de que responsables de la empresa, o al menos algunos funcionarios, tienen participación en el contrabando, considerando que los escondites debieron demandar varias horas de cuidadoso trabajo.

La investigación buscará determinar a cuáles de los pasajeros pertenecía cada carga. Estos podrían responder por delitos de contrabando e importación ilegal de medicamentos.