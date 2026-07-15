Asegurados del IPS anuncian movilización para exigir mejor atención en Ciudad del Este

La movilización contra el IPS surgió en el gremio de docentes, pero rápidamente se sumaron representantes de otros sectores, como la Asociación de Pacientes Renales y la Asociación de Pacientes Oncológicos, que ya confirmaron su adhesión.

Igualmente, los organizadores están coordinando con referentes de otros gremios, como trabajadores de la ANDE, entre otros.

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La movilización tiene como principal objetivo exigir una ampliación de los servicios del IPS para dar respuesta a la gran cantidad de asegurados de la zona. Entre los pedidos figuran una mayor cantidad de médicos y de camas, a fin de que los asegurados no tengan que esperar tanto tiempo para acceder a una consulta o a un tratamiento.

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El licenciado Felipe Carlos Mora, en representación de los docentes, dijo que ya presentaron varias notas al presidente del IPS, Isaías Fretes, y que hasta el momento no han recibido una respuesta clara. Afirmó que muchas de las denuncias que viene realizando en los medios son de conocimiento público y que ya es hora de que las autoridades tomen acciones para solucionar las problemáticas.

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“Basta de show, necesitamos respuestas. En tres meses, muchas cosas ya se pudieron haber hecho”, afirmó el docente.

Excesiva demora para la atención

El Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este cuenta con una enorme infraestructura, pero carece de suficientes médicos, insumos y medicamentos. Muchos asegurados deben esperar hasta tres meses o más para acceder a una consulta o realizarse un análisis laboratorial.

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Para la atención de urgencias también existen complicaciones, debido a que con frecuencia no hay camas disponibles y faltan insumos y medicamentos, por lo que en muchos casos los pacientes deben ser derivados hasta la capital del país.