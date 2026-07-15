Tiempo nublado, pero sin lluvias para el Este del país

El amanecer de hoy se presenta con un ambiente fresco en el este del país. Durante la jornada predominará un ambiente cálido a caluroso hacia la tarde, con temperaturas máximas previstas entre 22 y 23 °C.

El cielo se mantendrá escasamente nublado, con un ligero aumento de la nubosidad hacia la tarde. Los vientos del sector norte soplarán con intensidad moderada a fuerte.

Aumento gradual de las temperaturas y vientos en los próximos días

Para el jueves se pronostica un ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos moderados a fuertes del noreste. La temperatura mínima prevista es de 16 °C y la máxima de 27 °C.

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Para los próximos días, los vientos del sector norte se intensificarán, con velocidades previstas de entre 40 y 60 km/h en promedio, mientras que las ráfagas podrían superar los 60 km/h. Esta condición persistiría hasta el sábado 18, según Meteorología.

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Por otro lado, se prevé un marcado aumento de la temperatura durante los próximos días, alcanzando los valores más elevados entre el viernes 17 y el sábado 18. En consecuencia, durante el resto de la semana predominará un ambiente cálido a caluroso.

Las jornadas se caracterizarán por un cielo entre escasamente y parcialmente nublado, con mayor presencia de nubosidad durante las tardes.