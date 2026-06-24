Frío golpea al campo y genera pérdidas de hasta 40% en Alto Paraná

La falta de infraestructura, como invernaderos, deja expuestos varios cultivos de pequeños horticultores ante este intenso frío. Muchos pasaron la madrugada haciendo fogatas en medio de las parcelas o realizando riegos para evitar que la escarcha cause estragos. Otros trataron de proteger sus cultivos con lonas y carpas.

Se reportaron escarchas en varios distritos, como Minga Guazú, Raúl Peña, Itakyry, Minga Porã, Mbaracayú, Los Cedrales, Tavapy y Yguazú. Además, fueron afectadas zonas de Hernandarias, Santa Rosa del Monday, Naranjal e Iruña.

Reinaldo Coronel, presidente de la Central de Productores Hortigranjeros Feriantes del Alto Paraná, manifestó que están tratando de salvar los productos con mucho sacrificio para evitar el desabastecimiento a sus clientes.

“La naturaleza no tiene día ni hora. Sin invernadero ya es difícil”, expresó.

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Virgilio Ramírez, secretario general del citado gremio, explicó que en este primer día de intenso frío se reportaron pérdidas de hasta el 40% en diversas parcelas.

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Señaló que uno de los rubros más afectados es la pequeña producción de leche y queso, ya que depende de las pasturas, que fueron severamente dañadas por la escarcha. “La escarcha quema el pasto y muchos productores dependen exclusivamente de él”, señaló.

Por su parte, el ingeniero Rubén Sanabria, de la Coordinadora Agrícola del Alto Paraná, dijo que el invierno entró con mucha fuerza y que, si las bajas temperaturas se prolongan, podrían generar consecuencias muy graves a nivel país.

“Es un invierno que llegó muy fuerte de entrada. Ojalá que esto quede por acá, porque si se prolonga mucho podemos tener grandes pérdidas en el trigo. Es preocupante porque es un cultivo estratégico para el país, ya que del trigo se obtiene la harina con que se elaboran muchos alimentos de consumo masivo”, expresó.

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Sanabria también coincidió en la preocupación que genera este frío por los daños en las pasturas. Además, indicó que los productos de subsistencia, como la mandioca, también son afectados, generando un impacto en los animales.

“Ellos dependen mucho de la pastura, tanto para la producción de leche y queso como para la producción de huevos, porque también hacen pastar a sus gallinas. Es preocupante porque no tienen medios para suministrar ración a los animales. La agricultura familiar es fuertemente afectada”, afirmó.

Además, el frío afecta la producción de lechuga, tomate, locote y otros cultivos de hojas verdes que no cuentan con invernaderos o media sombra.

Grandes cultivos también están en riesgo

En cuanto a los cultivos mecanizados, el rubro más amenazado es la chía, que actualmente se encuentra en fase de floración. La zona norte de Alto Paraná cuenta con grandes extensiones destinadas a este cultivo e incluso con plantas procesadoras para la exportación del grano.

“La chía puede verse bastante afectada. Es un rubro importante en la zona y, en esta fase, la helada puede causar mucho daño”, expresó Sanabria.

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Actualmente, en el campo existen grandes extensiones de trigo que, en gran medida, son beneficiadas por el frío intenso, ya que favorece su desarrollo. Sin embargo, algunos agricultores que sembraron más temprano, en abril, ya tienen cultivos en etapa de formación de espigas y primeras floraciones para la formación de granos, por lo que podrían verse afectados por la escarcha si persisten las temperaturas extremas.

En cuanto al maíz, un porcentaje importante ya fue cosechado y los cultivos que aún permanecen en el campo se encuentran prácticamente secos. Es decir, ya no presentan granos lechosos que puedan ser afectados por las bajas temperaturas.