IPS está en su peor momento, dicen asegurados y exigen respuestas en Ciudad del Este

Las quejas por el mal servicio que presta el IPS en esta zona del país datan de hace varios años. El Hospital Regional cuenta con una enorme infraestructura, pero carece de suficientes médicos, camas, insumos y medicamentos. En contrapartida, registra una gran demanda debido a la cantidad de asegurados.

Ante la crítica situación y la falta de respuestas, el gremio docente convocó a una movilización a la que se sumaron otras asociaciones, como la de pacientes oncológicos, pacientes renales, entre otras.

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Los asegurados exigen el aumento de la cantidad de camas de internación, la modernización de los quirófanos y de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI); la contratación de más médicos y enfermeros, la provisión regular de medicamentos y la reducción de las demoras para acceder a consultas y estudios. Además, rechazan la intención de fusionar los servicios del IPS con los del Ministerio de Salud.

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El licenciado Higinio Garcete, del gremio docente, explicó que decidieron conformar la Asociación de Asegurados del IPS del Alto Paraná con el objetivo de encaminar los reclamos por los derechos que les corresponden como asegurados aportantes.

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“Sabiendo de la situación calamitosa en que se encuentra actualmente el IPS, nosotros desde el sector de la educación estamos integrando esta asociación. Acá no hay otra que unirnos todos como asegurados, porque la situación está demasiado difícil. Creo que el IPS está en su peor momento”, afirmó.

Explicó que toda la corrupción e irregularidades que el presidente del IPS, Isaías Fretes, está ventilando es lo que la gente quería escuchar desde hace tiempo, pero que ahora también esperan soluciones concretas.

Sobre la crítica situación por la falta de medicamentos, dijo que es insostenible, ya que en muchas ocasiones los asegurados deben asumir un gasto que no les corresponde. Además, señaló que existen demoras excesivas para acceder a consultas y a estudios laboratoriales.

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“Tenemos una gran infraestructura, pero falta presupuesto para contratar más profesionales médicos y enfermeros que permitan brindar una mejor atención. También nos preocupa la intención de querer fusionar los servicios del IPS con los centros asistenciales del Ministerio de Salud, algo que ya hemos denunciado”, dijo.

El principal cuestionamiento de los asegurados es que, al aumentar la cantidad de pacientes, podría resentirse aún más la provisión de medicamentos e insumos, que ya es insuficiente.

La movilización del 4 de agosto

La manifestación del próximo 4 de agosto convoca a todos los asegurados. Habrá una marcha, micrófono abierto y otras dinpamicas que los organizadores están definiendo.

Como parte de la organización preliminar, se prevé una marcha de docentes desde el Polideportivo Municipal de Ciudad del Este, donde ese día participarán de una capacitación. Esta convocatoria será aprovechada para marchar hasta el Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este, donde se realizará un acto central con micrófono abierto para escuchar las quejas de los asegurados.