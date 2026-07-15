Desprecarización en IPS: autorizan 785 nuevos cargos para médicos

En un paso significativo hacia la formalización laboral dentro del Instituto de Previsión Social (IPS), el presidente del Consejo de Administración, Isaías Fretes, confirmó ayer durante la sesión, la reciente asignación de 785 nuevos rubros destinados exclusivamente al sector médico.

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Esta medida, avalada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca aliviar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de profesionales de la salud que prestan servicios a la previsional.

Desprecarización laboral en IPS: 6.000 médicos operan en precariedad

La noticia fue anunciada por Fretes como un avance necesario para la estabilidad institucional. Según los datos expuestos durante la sesión, el IPS cuenta actualmente con aproximadamente 6.000 médicos que operan bajo condiciones de precariedad, una cifra que ha sido objeto de constantes reclamos gremiales y preocupaciones por parte del Consejo.

La situación ha generado un impacto negativo directo en la calidad de la atención, provocando que el IPS pierda constantemente talentos calificados hacia otros sectores. La escasez de especialistas no solo ha sobrecargado los servicios, sino que ha debilitado la capacidad de respuesta de los hospitales ante la creciente demanda de los asegurados.

“Me confirmaron que el Ministerio de Economía acaba de otorgarnos 785 lugares para médicos”, anunció el presidente del IPS durante el desarrollo del orden del día.

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Fretes aseguró que este refuerzo presupuestario permitirá iniciar un proceso de “desprecarización” escalonado, brindando mayor seguridad contractual a los profesionales que, hasta el momento, han sostenido el sistema asistencial bajo modalidades de contratación temporal.

Prometen agilidad administrativa para desprecarización

Para asegurar que estos nuevos cargos impacten efectivamente en el servicio, la administración informó que se cuenta con el respaldo de la Viceministra de Economía, Andrea Picaso, quien ayudará a que los procesos de llamados a concurso se agilicen. Esta directriz busca que, independientemente de la carga administrativa habitual, los procesos de desprecarización para el personal de blanco se aceleren significativamente para cubrir las necesidades más críticas de los hospitales del IPS.

Si bien el número de nuevos rubros —785 en total— representa un avance concreto, las autoridades reconocieron durante la sesión que aún queda un largo camino por recorrer. Con miles de profesionales en situación irregular, estos cargos representan una primera etapa de un plan más amplio que apunta a fortalecer la planta de personal permanente del instituto.

Impacto en la calidad asistencial

La desprecarización laboral fue considerada por los consejeros como un pilar fundamental para garantizar la continuidad y calidad de la atención médica. “Es un aviso muy importante”, afirmó Fretes, subrayando que la formalización de estos médicos no solo beneficia al profesional, sino que genera un sentido de pertenencia y responsabilidad institucional que es vital para la atención de los más de un millón de asegurados.

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El IPS notificará de manera inmediata la disponibilidad de estas vacantes, marcando así el inicio de un proceso que, aunque limitado por las restricciones presupuestarias actuales de la institución, constituye un primer hito en la agenda de dignificación laboral del personal de blanco.