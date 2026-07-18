Trasladan a Ciudad del Este casi siete toneladas de marihuana halladas a orillas del lago de Itaipú

La carga de marihuana totalizó 6.877 kilos, que estaba acopiada a orillas del lago Itaipú. En el lugar se constató una importante cantidad de paquetes envueltos en bolsas de polietileno y cinta de embalaje.

El cargamento estaba presumiblemente preparado para su posterior traslado a Brasil a través de puertos clandestinos, considerando la ubicación estratégica donde se encontraban ocultos.

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El operativo fue ejecutado por agentes policiales de la División de Inteligencia y constituye una de las mayores incautaciones de este tipo de droga en los últimos años.

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Los agentes llegaron a la zona ayer, pero debido a que se trata de un lugar de muy difícil acceso, recién este sábado pudieron retirar la carga. El gran volumen de la droga y el fuerte viento impedían la utilización de embarcaciones pequeñas, por lo que fue necesario recurrir a embarcaciones de la Base Naval.

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Tomó intervención en el caso el fiscal antidrogas Luis Escobar, quien dispuso el traslado de las evidencias hasta la Base Naval de Ciudad del Este.