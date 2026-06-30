Operativo Añetete: desarticulan banda internacional de narcotraficantes en Brasil y detienen a una pareja paraguaya

La Operación Añetete incluyó el cumplimiento de tres órdenes de allanamiento y siete órdenes de prisión preventiva en el municipio de Foz de Iguazú. Según la investigación, la organización criminal se dedicaba al tráfico internacional de drogas, especialmente cocaína, con destino a Europa.

Las investigaciones revelaron que el grupo utilizaba el transporte aéreo brasileño, principalmente los aeropuertos de Foz de Iguazú (Paraná) y Guarulhos (São Paulo), para enviar drogas al exterior mediante el uso de “mulas”.

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La droga era introducida clandestinamente en Brasil desde Paraguay y trasladada hasta la región de la Triple Frontera. Posteriormente, integrantes de la organización alojaban a las personas reclutadas para transportar la droga en hoteles de la zona, donde eran preparadas antes de abordar los vuelos.

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El modus operandi consistía en adherir los estupefacientes al cuerpo de las “mulas”, quienes abordaban vuelos en aeropuertos brasileños con destino a países europeos.

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A lo largo de la investigación, fue posible vincular a la organización con al menos 11 incautaciones de drogas registradas entre el 8 de marzo de 2023 y el 24 de junio de 2025.

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Durante el operativo de este martes, en la vivienda del presunto líder de la organización fueron incautados pasaportes a nombre de terceros, diversos documentos, equipos electrónicos, un vehículo, además de unos 35.000 euros, 5.000 dólares y 1.600 reales. Entre los detenidos se encuentra una pareja de paraguayos.

En el transcurso de las investigaciones, la Policía Federal identificó que el líder del grupo, quien posee antecedentes penales, utilizaba una identidad falsa. La investigación permitió establecer su verdadera identidad, circunstancia que dio nombre a la operación.

“Añetete” es una palabra de origen tupí-guaraní que significa “verdadero”, “auténtico” o “real”.