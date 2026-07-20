Cae uno de los presuntos autores de matar a un guardia para robar una gasolinera

El detenido es Elvio Lidubino López Fleitas (32), quien fue localizado en una vivienda ubicada en el barrio San Isidro de la ciudad de Minga Porã. El mismo registra dos órdenes de captura: una por el reciente robo con derivación fatal ocurrido en San Alberto el pasado 13 de julio y otra por hurto agravado y reducción, de fecha 29 de marzo de 2016, firmada por el juez Penal de Garantías de Saltos del Guairá, Mario Brítez Ruiz Díaz.

Cuando el ahora detenido se percató de la presencia de la comitiva fiscal-policial, emprendió una huida hacia la parte posterior del inmueble. Sin embargo, el personal realizó un seguimiento táctico, logrando interceptarlo y reducirlo en el patio de la vivienda, procediéndose a su detención.

La captura del sospechoso fue el resultado de varios días de investigación y seguimiento por parte de agentes del Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná.

Durante el allanamiento se decomisaron varias evidencias, entre ellas seis dosis tipo “moñitos” de supuesta cocaína, cuatro aparatos celulares de diferentes marcas y modelos, una cámara filmadora, un rifle de aire comprimido, dos motocicletas y varias prendas de vestir, entre otros objetos.

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El allanamiento fue acompañado por el fiscal de Minga Porã, Fidel Godoy, quien dispuso que el detenido sea trasladado hasta la Comisaría N.° 13 de San Alberto, donde permanece recluido y a disposición del Ministerio Público.

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En tanto, todas las evidencias incautadas quedaron bajo responsabilidad del representante fiscal para la prosecución de las diligencias investigativas.

Antecedentes del robo con derivación fatal

El robo con derivación fatal ocurrió en el interior de una estación de servicios del emblema Petrobras, GFM, específicamente en la tienda “Spacio1”, el 13 de julio pasado. El servicentro está ubicado sobre la Ruta Nacional PY07, a la altura del km 83, Sexta Línea, distrito de San Alberto.

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Del lugar, los asaltantes se llevaron dos cajas registradoras con dinero en efectivo, además del arma del guardia de seguridad, a quien mataron con un disparo en la cara.

La víctima fue identificada como Máximo Chamorro Gauto, de 44 años, guardia de seguridad de la empresa Grupo Fénix S.A., quien prestaba servicios de custodia en la estación de servicios.