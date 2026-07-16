Vecinos de Cabañas piden mayor control ante creciente inseguridad

La preocupación por la inseguridad aumenta entre los habitantes de la compañía Cabañas - Caacupé. Los vecinos aseguran que viven con temor y solicitan a la Policía Nacional reforzar los patrullajes y los controles para prevenir nuevos hechos delictivos. Laura Martínez, vecina del barrio María Auxiliadora, manifestó que la comunidad ya no se siente segura y pidió presencia de los agentes en la zona.

“Hay mucha inseguridad y necesitamos más controles. Queremos volver a vivir tranquilos”, indicó.

La pobladora recordó el asalto ocurrido el pasado 10 de julio en un comercio de la compañía Cabañas, donde dos hombres armados se llevaron aproximadamente G. 11 millones.

Señaló que según las imágenes de circuito cerrado, los delincuentes llegaron en un automóvil, ingresaron al local con un arma de fuego y un cuchillo, amenazaron a las trabajadoras y escaparon con la recaudación del día.

Durante el atraco también intimidaron a una mujer que se encontraba en una boca de cobranzas con un bebé de cuatro meses en brazos, mientras que una de las propietarias del local relató que fue apuntada constantemente con una pistola durante el robo.

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Incrementa la preocupación

La denunciante resaltó que pesar del tiempo transcurrido, hasta el momento la Policía Nacional no informó sobre personas identificadas o detenidas por el caso, situación que incrementa la preocupación de los pobladores.

Ante esto los vecinos sostienen que el hecho evidenció la vulnerabilidad de la zona y esperan que las autoridades refuercen la seguridad con patrullajes permanentes y mayores controles para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

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