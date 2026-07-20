ABC en el Este
20 de julio de 2026 a la - 07:08

Tiempo inestable con probables lluvias en Ciudad del Este

Lluvia CDE tiempo
Las lluvias continuarán está semana en Ciudad del Este,según Meteorología.Patricia Alvarenga

El inicio de la semana laboral estará marcado por un tiempo inestable y pronóstico de lluvias en Ciudad del Este y alrededores. Los días se mantendrían mayormente calurosos, según la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

Durante la jornada de hoy, lunes, se prevé un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mínimas de entre 22 y 23 °C y una máxima de 29 °C. Los vientos se presentarán variables durante las primeras horas y, posteriormente, predominarán los del sector norte, con intensidad moderada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias dispersas que podrían estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

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Para mañana, martes 21, persistirían las lluvias y también podrían registrarse ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 21 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 29 °C.

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Para el miércoles 22 continuará la alta probabilidad de lluvias, con mayor posibilidad de tormentas eléctricas.