Tiempo inestable con probables lluvias en Ciudad del Este

Durante la jornada de hoy, lunes, se prevé un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mínimas de entre 22 y 23 °C y una máxima de 29 °C. Los vientos se presentarán variables durante las primeras horas y, posteriormente, predominarán los del sector norte, con intensidad moderada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias dispersas que podrían estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Alerta por vientos fuertes en todo Paraguay

Para mañana, martes 21, persistirían las lluvias y también podrían registrarse ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 21 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 29 °C.

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Para el miércoles 22 continuará la alta probabilidad de lluvias, con mayor posibilidad de tormentas eléctricas.