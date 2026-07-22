Intensa lluvia deja árboles caídos, raudales y calles anegadas en Alto Paraná

En varios sectores de Ciudad del Este se reportaron árboles caídos que causaron daños a vehículos y otras estructuras. La Comisaría Primera de esta ciudad informó que un enorme árbol cayó sobre la avenida Carlos A. López y Pa’i Pérez, en plena zona céntrica.

A raíz de los fuertes vientos, el tronco del árbol cayó sobre el pavimento y parte de las ramas quedó encima de un vehículo de la marca Mercedes-Benz, con chapa argentina, que estaba estacionado. Además, las ramas dañaron dos columnas de cemento de la ANDE.

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Igualmente, en las zonas bajas, como el barrio La Reina, el barrio Mburucuyá y otros sectores, los vecinos reportaron inundaciones de calles y avenidas, sobre todo en sectores de puentes y alcantarillados que no están en buenas condiciones de drenaje.

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Asimismo, frente al Centro Regional de Educación de esta capital departamental, como ocurre con cada lluvia, la calle Guillermina Núñez de Báez quedó totalmente bajo agua. Ante esta situación, la Policía Municipal de Tránsito tuvo que clausurarla para evitar que los vehículos crucen por la zona y sean arrastrados por el raudal.

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Los registros de la Dirección de Meteorología indican que en la estación de la Biblioteca Municipal de Ciudad del Este se registraron 64,6 mm de lluvia; en el Aeropuerto Internacional Guaraní, de Minga Guazú, 46,8 mm; en la Facultad de Ingeniería Agronómica de la UNE, 35,7 mm; y en Puerto Paranambú, 19,2 mm.