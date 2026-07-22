Intensa lluvia y tormentas eléctricas en el Este del país

La Dirección de Meteorología indica un día fresco, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. Las lluvias continuarían registrándose en las próximas horas y podrían presentarse acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, con mejoras en el transcurso del día.

Encarnación: ¿cómo prepararse para el fenómeno meteorológico de “El Niño”?

La precipitación acumulada en la estación de la Biblioteca de Ciudad del Este es de 51 mm, en el aeropuerto de Minga Guazú es de 35.7 mm, en Paranmbú 11.6 mm.

Para mañana jueves se prevé un ambiente fresco, con cielo mayormente nublado, vientos del sureste y luego variables. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 21 °C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy