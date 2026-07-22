ABC en el Este
22 de julio de 2026 a la - 07:21

Intensa lluvia y tormentas eléctricas en el Este del país

Ciudad del este amaneció con intensa lluvia.
Ciudad del este amaneció con intensa lluvia.Tereza fretes alonso

Una intensa lluvia se registra este miércoles en Ciudad del Este y alrededores. Durante el resto de la jornada persistirá el tiempo inestable y el ambiente fresco, por lo que las temperaturas máximas previstas oscilarían entre 16 y 18 °C.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología indica un día fresco, con cielo mayormente nublado y vientos del sur. Las lluvias continuarían registrándose en las próximas horas y podrían presentarse acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, con mejoras en el transcurso del día.

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La precipitación acumulada en la estación de la Biblioteca de Ciudad del Este es de 51 mm, en el aeropuerto de Minga Guazú es de 35.7 mm, en Paranmbú 11.6 mm.

Para mañana jueves se prevé un ambiente fresco, con cielo mayormente nublado, vientos del sureste y luego variables. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 21 °C.

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