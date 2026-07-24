Días frescos para el fin de semana en el Este

En la jornada de hoy, viernes, persiste el ambiente fresco, acompañado de vientos variables y cielo mayormente nublado, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima es de 15 °C y la máxima será de 21 °C.

Intensa lluvia y tormentas eléctricas en el Este del país

Las probabilidades de lluvias se mantienen, acompañadas puntualmente de descargas eléctricas. Estas condiciones persistirían durante mañana, sábado 25, cuando se prevé un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del noreste, y lluvias dispersas. La mínima prevista es de 18 °C y la máxima de 23 °C.

Para el domingo 26, las lluvias con ocasionales tormentas eléctricas tenderían a concentrarse en la zona. En ambos días, se estima que las precipitaciones serían de carácter intermitente y aislado.

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