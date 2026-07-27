Guardó armas y cargadores bajo su cama y dijo que lo hizo para comprar medicamentos

Durante el allanamiento, localizaron un bolso que contenía varios cargadores para armas largas.

En total fueron incautados 25 cargadores para fusil calibre 7.62, cinco cargadores calibre .223 y cuatro cargadores tipo doble tambor para fusil M4, calibre 5.56, con capacidad de almacenamiento de hasta 100 proyectiles, según explicó el comisario principal Wilfrido Maldonado, jefe del Departamento de Investigaciones.

También fueron halladas tres pistolas calibre 9 mm, dos de la marca Browning y una FM Hi-Power, además de un cargador metálico para pistola 9 mm. Asimismo, se incautaron de municiones de calibres .380, .45, .38 Súper, 9x19 mm Luger y un cartucho de escopeta calibre 12.

Entre los objetos incautados figuran además tres teléfonos celulares y un automóvil Toyota Allion, año 2009, de color celeste, que tendría los datos adulteraos.

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Alegó que utilizaría el dinero para comprar medicamentos

El jefe policial explicó que el propietario de la vivienda, un hombre de 69 años, manifestó que una persona conocida le habría pedido guardar el bolso y dejar el vehículo en el lugar.

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El hombre alegó que actuó por necesidad y que el dinero que recibiría utilizaría para comprar medicamentos, ya que padece de una grave enfermedad.

Maldonado agregó que manejan la hipótesis de que las armas eran trasladadas de un domicilio a otro después de ser utilizadas en distintos hechos delictivos y que no se descarta sobre un plan de asalto.

En ese sentido, explicó que una persona fue identificada y que el objetivo es individualizar a todos los integrantes de la banda.

El hombre que se encontraba en la vivienda quedó vinculado al proceso investigativo, aunque por su avanzada edad y enfermedad, no quedó detenido.