Itakyry: orden judicial dictada por un juez con permiso desata grave conflicto por tierras

La llamativa actuación judicial provino del magistrado Ovidio Javier Bogado Vera, juez de Minga Porã. El mismo había solicitado un permiso particular desde el 20 hasta el 24 de julio y, mediante la Resolución N.° 278/2026, dictada el 16 de julio por la Presidencia de la VI Circunscripción Judicial, se hizo lugar al pedido. Por ese mismo documento se designó como jueza interina a Emylse Ana Celia Giménez, titular del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Itakyry.

En pleno período de permiso, el juez Bogado Vera dictó la Sentencia Definitiva (S.D.) N.° 152, con fecha 20 de julio. En ella resolvió rechazar un interdicto de recobrar la posesión de un inmueble y, además, levantar todas las medidas judiciales.

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Con esa sentencia se reactivó un grave conflicto por la posesión de un inmueble de 33 hectáreas, ubicado en Itakyry y cultivado con soja. A partir de esa resolución, un colono identificado como Doacir Bianchet, protegido por guardias armados, cosechó 23 hectáreas del grano.

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Ese sojal, presuntamente, había sido cultivado por Gustavo Ocampos, quien se encontraba en posesión del inmueble tras una serie de cesiones de derechos en el marco de otras acciones judiciales.

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Los afectados explicaron que la sentencia fue apelada íntegramente con efecto suspensivo, por lo que el levantamiento de la medida cautelar no podría ejecutarse mientras el Tribunal de Apelación no resuelva el recurso.

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En su resolución, el juez Bogado Vera argumentó que Ocampos no estaba en posesión del inmueble, por lo que no podía recobrarlo.

Intentamos obtener la versión del magistrado sobre por qué firmó una resolución mientras se encontraba de permiso, pero no fue posible contactarlo. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.