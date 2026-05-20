Urgencia por transitar sobre camino destrozado del Alto Paraguay genera conflicto entre pobladores y conductores

La semana pasada fue habilitado de forma precaria el camino que conecta a las comunidades de Fuerte Olimpo y Bahía Negra con el resto del país, luego de varios días de trabajos de desagote realizados por los propios pobladores, con apoyo de dos maquinarias del MOPC. Sin embargo, las tareas permitieron solamente el paso de vehículos livianos, debido al delicado estado de los tramos intervenidos.

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En medio de esta situación, unos cuatro conductores de camiones transportadores de ganado permanecen varados desde hace 40 días en la localidad de Toro Pampa, sin poder desplazarse hasta la ruta bioceánica para retornar a sus hogares. Los vehículos se encuentran vacíos, ya que antes de las intensas lluvias lograron entregar sus cargas en las estancias de destino.

Sin embargo, al intentar emprender el regreso, fueron sorprendidos por las precipitaciones que terminaron dejando aislada a gran parte de esta región chaqueña. Desde entonces permanecen en la comunidad, aguardando una mejora de los caminos.

Cuando los pobladores finalmente lograban rehabilitar el paso, tras 31 días de aislamiento, la ansiedad y necesidad de volver a circular eran enormes. Numerosas familias necesitaban trasladarse por motivos de salud, abastecimiento y actividades comerciales, por lo que los habitantes decidieron restringir momentáneamente el tránsito pesado, temiendo que los camiones destruyan nuevamente los sectores recién reparados.

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Esta postura generó malestar entre algunos camioneros, quienes alegan también atravesar una difícil situación económica y personal, al permanecer lejos de sus hogares durante más de un mes. Entretanto, los pobladores sostienen que permitir ahora el paso de vehículos de gran porte podría echar por tierra el enorme sacrificio realizado para recuperar mínimamente la conectividad en la región.

Estos trabajos no se realizaron y con las nuevas lluvias registradas en la madrugada del domingo, aunque no fueron intensas, el tránsito volvió a complicarse, incluso para camionetas todo terreno.

Conflicto por utilizar el camino

Permitir el paso de vehículos pesados representaba el riesgo de que los mismos quedaran atascados en los tramos desagotados, obstaculizando completamente la circulación, atendiendo lo angosto del camino y la gran cantidad de agua acumulada en los alrededores.

Aun así, el viernes un conductor irresponsable de un camioncito de carga logró sortear la barrera instalada en la población de Toro Pampa. El resultado fue que el vehículo quedó atascado en uno de los sectores intervenidos y tuvo que ser auxiliado por un tractor, provocando mayores destrozos en el camino.

Ante esta situación, los propios pobladores que realizaron los trabajos de desagote decidieron vigilar la barrera para impedir que los cuatro camiones transganados, aunque sin carga, intenten también circular en estas condiciones. Esta medida generó el enojo de los conductores, quienes denunciaron sentirse retenidos injustamente y sin autorización para abandonar el lugar.

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Inmediatamente después de lo ocurrido, numerosos pobladores de la zona, conscientes del enorme esfuerzo realizado por los voluntarios que trabajaron en los desagotes, cuestionaron la falta de empatía de los conductores hacia la realidad del camino. Señalaron que en las actuales condiciones no se puede permitir el tránsito de vehículos pesados y sostuvieron que, antes de atacar a quienes ayudaron a rehabilitar el paso, deberían reclamar a las autoridades responsables de no ejecutar las reparaciones como corresponde.

Tránsito difícil

Actualmente, y tras las pequeñas lluvias registradas en la zona, nuevamente se complica el tránsito en los sectores intervenidos, incluso para vehículos considerados todo terreno. Desde el martes, el conductor de una camioneta 4x4 permanece atrapado en el barro en la zona denominada 30 Syry.

Si para este tipo de rodados el trayecto ya representa enormes dificultades, pobladores consideran que sería mucho más riesgoso para camiones de gran porte intentar cruzar estos lugares, atendiendo que podrían quedar atascados y bloquear completamente el camino, además del peligro que representa atravesar sectores convertidos prácticamente en trampas mortales.

Mientras tanto, y como ya ocurrió en otras ocasiones, la Cámara de Diputados declaró este martes al Alto Paraguay en estado de emergencia debido a supuestas inundaciones de comunidades y caminos destruidos. Sin embargo, si bien el mayor problema de la región continúa siendo el deplorable estado de la red vial por falta de reparaciones, actualmente no existen poblaciones inundadas en esta zona del departamento.