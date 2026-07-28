Trágico vuelco de una embarcación en las Cataratas del Iguazú

El accidente ocurrió este mediodía mientras la embarcación realizaba una de las tradicionales travesías que acercan a los visitantes a la zona de los saltos de las Cataratas.
En el bote se encontraba una familia holandesa integrada por seis personas —tres hombres y tres mujeres—, además del conductor de la embarcación. A raíz del accidente, dos personas quedaron internadas en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz de Yguazú, y una perdió la vida, según datos preliminares.
Hasta el momento, la administración del Parque Nacional de Iguazú no emitió un comunicado oficial sobre el accidente ni brindó detalles adicionales sobre lo ocurrido.
En los últimos días, las intensas lluvias en la región provocaron un fuerte incremento del caudal de las Cataratas del Iguazú. El jueves pasado, el volumen de agua llegó a cerca de 10 millones de litros por segundo, una cifra muy superior al promedio histórico de aproximadamente 1,5 millones de litros por segundo.
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Antecedente trágico del Macuco Safari
El antecedente más grave registrado en la historia del Macuco Safari ocurrió el 5 de septiembre de 1999, cuando dos embarcaciones colisionaron durante un recorrido. En ese episodio, siete personas murieron, entre ellas seis turistas extranjeros y el piloto de la embarcación.