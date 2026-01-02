ABC en el Este
02 de enero de 2026 - 20:33

Triple Frontera: diversión y relax para todos los gustos

Fotografía de febrero de 2020 que muestra a decenas de personas en las Cataratas del Iguazú, en la provincia Misiones (Argentina).
Las Cataratas del Iguazú es el destino turístico más visitado de la Triple Frontera.Juan Ignacio Roncoroni

La zona de la Triple Frontera se posiciona como uno de los destinos turísticos más atractivos para disfrutar de las vacaciones, gracias a la diversidad de propuestas que combinan naturaleza, compras, cultura y entretenimiento. Su ubicación estratégica permite a los visitantes ampliar sus recorridos y cruzar con facilidad hacia los países vecinos, enriqueciendo la experiencia de viaje.

Por ABC Color

Del lado paraguayo, Ciudad del Este se destaca por su reconocido circuito comercial, con más de 5.000 establecimientos que ofrecen una amplia variedad de productos, desde tecnología y perfumes hasta ropa, maquillaje y bebidas. Esta dinámica actividad comercial convierte a la capital del Alto Paraná en uno de los principales polos de compras de la región.

Lea más: ¿Querés celebrar tu evento en las Cataratas del Yguazú? El lado argentino permite “microeventos”

La zona comercial de Ciudad del Este, el principal sostén de su economía.
La zona comercial de Ciudad del Este es un polo estratégico para el turismo de compras.

El departamento de Alto Paraná también alberga importantes atractivos naturales, como las costaneras Ñande Renda de Ciudad del Este y Hernandarias, y el Centro Ambiental Tekotopa. Este último, ubicado en Hernandarias, es un espacio relativamente nuevo que promueve el contacto con la naturaleza y la educación ambiental.

Más: Tekotopa, el nuevo Centro Ambiental, ya recibió 1.200 visitantes

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los dos parques habilitados en las Cataratas del Monday, en Presidente Franco, ofrecen diversas actividades al aire libre.
Los dos parques habilitados en las Cataratas del Monday, en Presidente Franco, ofrecen diversas actividades al aire libre.

Las Cataratas del Monday, en Presidente Franco, cuentan con dos parques equipados para actividades como tirolesa, arborismo y ascensos panorámicos, además de áreas gastronómicas. A estas propuestas se suma el Salto de Ñacunday, ubicado dentro de un parque nacional, ideal para quienes buscan una experiencia en contacto con el entorno natural.

El paseo en barco por el río Paraná, desde Ciudad del Este hasta la Triple Frontera, es una atractiva alternativa turística.
El paseo en barco por el río Paraná, desde Ciudad del Este hasta la Triple Frontera, es una atractiva alternativa turística.

Otra alternativa atractiva son los paseos fluviales por el río Paraná, que se realizan en catamaranes o lanchas, con salidas desde un restaurante panorámico situado en el Área Naval del Este, con acceso por el shopping París.

El sector hotelero es otro de los pilares del turismo en Alto Paraná. La región ofrece una amplia gama de alojamientos, que incluye hoteles de lujo —algunos de categoría cinco estrellas—, así como cabañas temáticas, posadas familiares, hostales y áreas de camping, con opciones adaptadas a todo tipo de viajeros y presupuestos.

La oferta de hospedaje en el este del país abarca desde opciones económicas hasta alojamientos de lujo.
La oferta de hospedaje en el este del país abarca desde opciones económicas hasta alojamientos de lujo.

En cuanto a su ruta gastronómica, se puede disfrutar de platos árabes, orientales, brasileños y locales. A esto se suman los bares y sitios nocturnos, que incluyen casinos y pubs, ofreciendo diversas opciones de entretenimiento.

Por su parte, Brasil presenta como principal atractivo turístico uno de sus mayores íconos naturales: las Cataratas del Iguazú, que pueden visitarse en una jornada, incluso partiendo desde Ciudad del Este. En las inmediaciones de este monumento natural se habilitó recientemente el acuario AquaFoz, considerado uno de los más grandes de Latinoamérica y una excelente opción para visitar incluso en días de lluvia.

MARTA ESCURRA 29-12-2025 Acuario Aqua Foz en Brasil lugar de especies de agua de río y de mar. Proceso de investigacion de surubi del Iguazu tiburones rayas y otras especies REVISTA
El atractivo más nuevo en la Triple Frontera es el acuario AquaFoz, que alberga más de 300 especies.

Este moderno espacio alberga más de 300 especies de agua dulce y salada, distribuidas en tanques que contienen más de 3,3 millones de litros de agua. Además, la ciudad brasileña ofrece museos y parques temáticos ubicados a corta distancia entre sí, con la facilidad de adquirir entradas de manera online.

Lea también: Uno de los acuarios más grandes de Latinoamérica fue habilitado en la Triple Frontera

En tanto, Puerto Iguazú, en Argentina, permite acceder a las Cataratas del Iguazú desde una perspectiva diferente. Sus senderos, más extensos que los del lado brasileño, invitan a realizar largas caminatas en contacto directo con la selva. La ciudad, además, es reconocida por su destacada oferta gastronómica, con bares y restaurantes de alto nivel.