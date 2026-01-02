Triple Frontera: diversión y relax para todos los gustos

Del lado paraguayo, Ciudad del Este se destaca por su reconocido circuito comercial, con más de 5.000 establecimientos que ofrecen una amplia variedad de productos, desde tecnología y perfumes hasta ropa, maquillaje y bebidas. Esta dinámica actividad comercial convierte a la capital del Alto Paraná en uno de los principales polos de compras de la región.

El departamento de Alto Paraná también alberga importantes atractivos naturales, como las costaneras Ñande Renda de Ciudad del Este y Hernandarias, y el Centro Ambiental Tekotopa. Este último, ubicado en Hernandarias, es un espacio relativamente nuevo que promueve el contacto con la naturaleza y la educación ambiental.

Las Cataratas del Monday, en Presidente Franco, cuentan con dos parques equipados para actividades como tirolesa, arborismo y ascensos panorámicos, además de áreas gastronómicas. A estas propuestas se suma el Salto de Ñacunday, ubicado dentro de un parque nacional, ideal para quienes buscan una experiencia en contacto con el entorno natural.

Otra alternativa atractiva son los paseos fluviales por el río Paraná, que se realizan en catamaranes o lanchas, con salidas desde un restaurante panorámico situado en el Área Naval del Este, con acceso por el shopping París.

El sector hotelero es otro de los pilares del turismo en Alto Paraná. La región ofrece una amplia gama de alojamientos, que incluye hoteles de lujo —algunos de categoría cinco estrellas—, así como cabañas temáticas, posadas familiares, hostales y áreas de camping, con opciones adaptadas a todo tipo de viajeros y presupuestos.

En cuanto a su ruta gastronómica, se puede disfrutar de platos árabes, orientales, brasileños y locales. A esto se suman los bares y sitios nocturnos, que incluyen casinos y pubs, ofreciendo diversas opciones de entretenimiento.

Por su parte, Brasil presenta como principal atractivo turístico uno de sus mayores íconos naturales: las Cataratas del Iguazú, que pueden visitarse en una jornada, incluso partiendo desde Ciudad del Este. En las inmediaciones de este monumento natural se habilitó recientemente el acuario AquaFoz, considerado uno de los más grandes de Latinoamérica y una excelente opción para visitar incluso en días de lluvia.

Este moderno espacio alberga más de 300 especies de agua dulce y salada, distribuidas en tanques que contienen más de 3,3 millones de litros de agua. Además, la ciudad brasileña ofrece museos y parques temáticos ubicados a corta distancia entre sí, con la facilidad de adquirir entradas de manera online.

En tanto, Puerto Iguazú, en Argentina, permite acceder a las Cataratas del Iguazú desde una perspectiva diferente. Sus senderos, más extensos que los del lado brasileño, invitan a realizar largas caminatas en contacto directo con la selva. La ciudad, además, es reconocida por su destacada oferta gastronómica, con bares y restaurantes de alto nivel.