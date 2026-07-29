Macuco Safari suspende paseo tras el accidente que dejó un holandés fallecido las Cataratas

La víctima fue identificada como Mark Lensink (26), quien participaba de una excursión privada con su familia cuando ocurrió el vuelco de la embarcación.

Según informó el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), en la lancha se encontraban ocho personas: seis turistas neerlandeses y dos integrantes de la tripulación, el piloto y el copiloto.

Tras el accidente, los equipos de rescate y emergencia actuaron de inmediato para asistir a los ocupantes de la embarcación.

Como parte de las primeras verificaciones, el ICMBio señaló que revisó la documentación de la empresa concesionaria Ilha do Sol Turismo, encargada de operar el Macuco Safari y constató que los permisos y requisitos administrativos se encuentran vigentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Investigación en curso

Las circunstancias que provocaron el accidente todavía no fueron esclarecidas. Por ese motivo, la Marina de Brasil, a través de la Capitanía Fluvial del Río Paraná, abrió una Investigación Administrativa sobre Accidentes y Hechos de la Navegación para determinar las causas del hecho y establecer eventuales responsabilidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En forma paralela, la Policía Civil del estado de Paraná también lleva adelante una investigación para reconstruir cómo ocurrió el accidente.

Todos los heridos fueron dados de alta

Las autoridades sanitarias informaron que todas las personas que resultaron lesionadas ya recibieron el alta médica.

Uno de los turistas, un hombre de 49 años, permaneció varias horas en observación en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz de Yguazú y fue dado de alta durante la tarde de ayer. Su esposa, quien sufrió una fractura en un pie, recibió atención médica y posteriormente también abandonó el centro asistencial.

Por su parte, el piloto y el copiloto de la embarcación fueron derivados a una Unidad de Pronta Atención (UPA) debido a lesiones leves. Tras ser evaluados por los médicos, ambos fueron dados de alta el mismo día.