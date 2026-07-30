Tradición, amistad y espíritu comunitario marcaron la tercera edición del Festival del Reviro

El Festival del Reviro 2026 mostró un importante crecimiento con relación al año pasado, cuando participaron 15 comisiones barriales. En esta edición, además de los competidores locales, se contó con la presencia de una delegación de Puerto Iguazú (Argentina), integrada por un ballet artístico y dos representantes que formaron parte del jurado.

El secretario de Cultura de la Municipalidad, César Rolón, destacó el crecimiento del evento y el interés que despierta entre los barrios.

Explicó, además, que el festival surgió luego de que un concejal de Presidente Franco participara de una competencia similar en Puerto Iguazú y propusiera replicar la iniciativa en la ciudad.

“Vimos esa experiencia en Puerto Iguazú y decidimos traer a Presidente Franco. Elegimos realizar en el Día de la Amistad para ofrecer una manera diferente de compartir entre amigos, degustando reviro de forma gratuita en cada uno de los stands”, señaló.

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Rolón explicó que el jurado evaluó principalmente la técnica de preparación, el punto de tostado y, sobre todo, el sabor.

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Premios para las comisiones barriales

La competencia otorgó el premio principal de G. 10 millones a la Comisión Pro-Agua del Kilómetro 9, por preparar el mejor reviro. En tanto, la Comisión Pro-Empedrado del barrio Santo Domingo obtuvo el reconocimiento al mejor stand y recibió G. 3 millones. Además, se entregaron obsequios donados por comercios de Presidente Franco.

Dora Fernández, integrante de la comisión que obtuvo el premio al mejor stand, mencionó que fue la primera vez que participó del evento y destacó la experiencia vivida.

“Nos esmeramos muchísimo y trajimos todo lo que pudimos con mi familia. Me gustó mucho, por eso el próximo año voy a preparar incluso mejor”, relató.

Tradición con historia

El reviro, preparado a base de harina, agua y grasa, tiene sus orígenes entre los mensúes, trabajadores de los yerbales, quienes recurrían a esta receta ante la escasez de alimentos. Con el paso del tiempo, la preparación incorporó diversas variantes con huevo, pescado, soyo, cocido o café, manteniendo su lugar como uno de los platos tradicionales del Alto Paraná.