Anuncian fecha para el quinto Festival Nacional del Reviro en Encarnación

Con una conferencia de prensa realizada en la Gobernación de Itapúa, se anunció la fecha para la quinta edición del Festival Nacional del Reviro. Los organizadores indicaron que se desarrollará el próximo viernes 7 de agosto en la Plaza de Armas de Encarnación, desde las 16:00.

La Secretaría de Turismo estará a cargo de esta festividad que cada año cautiva a miles de turistas con el concurso del “Reviro Apó”. Más de 30 concursantes elaborarán el alimento tradicional al calor de las brasas para coronarse como los autores del mejor reviro de esta edición.

El ganador se llevará G. 1.000.000 en efectivo, mientras que el segundo y el tercer puesto obtendrán G. 750.000 y G. 500.000, respectivamente. Las inscripciones tienen un costo de G. 30.000.

También habrá venta al público de los reviros elaborados durante el concurso. El acceso para los espectadores es libre y gratuito. Además, la actividad contará con activaciones de marcas y un espectáculo artístico.

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Patrimonio inmaterial

El reviro fue declarado “Bien Patrimonial Cultural en Itapúa” por la Junta Departamental el 10 de julio de 2023. Este reconocimiento fue otorgado por su valor histórico, gastronómico y cultural.

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En la región conocida como el Alto Paraná (Itapúa y Alto Paraná), el reviro no solo alimenta el cuerpo, sino que también revive una historia marcada por el esfuerzo y la resistencia.

Su origen está ligado a los “mensú”, obreros sometidos a condiciones de semiesclavitud durante las primeras décadas del siglo XX, en plena explotación maderera y yerbatera por parte de empresas extranjeras. Sin acceso a alimentos variados, la harina y la grasa eran los recursos disponibles para enfrentar extenuantes jornadas laborales.

Hoy, el reviro sigue vigente en comunidades rurales y es protagonista en desayunos urbanos. En la Feria Municipal de Encarnación, numerosos locales lo ofrecen acompañado de huevos fritos o cocido paraguayo.

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El reviro

El reviro, una preparación simple pero nutritiva a base de harina, agua, sal y aceite, tiene sus raíces en la historia del pueblo paraguayo.

Su preparación consiste en mezclar los ingredientes hasta formar una masa grumosa y luego “romperla” con una cuchara de madera sobre el fuego, para que tenga esa textura característica.

El evento no solo es una oportunidad para degustar y competir, sino también para educar y celebrar. Los asistentes disfrutarán de un nutrido espectáculo artístico que incluirá a talentos locales. También aprenderán más sobre la historia de un plato que es un verdadero símbolo de resistencia y creatividad.