Encapuchados irrumpen en una vivienda, golpean al dueño y roban millonario botín

El asalto ocurrió este viernes, a las 00:30 aproximadamente, en una vivienda ubicada en el Km 49 lado Monday, a unos 15 kilómetros de la Ruta PY02, de esta ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como César Páez Dávalos (43 años), y su pareja, Mirna Graciela Figueredo (33 años).

Según datos, los asaltantes llegaron al lugar en un automóvil, presumiblemente un Toyota Premio de color plateado. Acto seguido, descendieron encapuchados y armados; tres con pistolas y el cuarto un arma larga.

Los delincuentes forzaron la puerta principal tras cortar el candado con una pinza. Una vez dentro de la vivienda, encañonaron a la pareja y exigieron la entrega del dinero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, ataron de manos a Mirna Figueredo con una cinta ancha, mientras que César Páez fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma, lo que le provocó heridas cortantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los bandidos se apoderaron de una bolsa de polietileno que estaba guardada en un ropero y que contenía G. 105 millones en efectivo. Antes de escapar, también sustrajeron el DVR del sistema de circuito cerrado para eliminar evidencias.

El asalto fue reportado a través de una llamada telefónica a la Comisaría 9ª por el hermano de la víctima. Al sitio llegaron también agentes del Departamento de Investigaciones para iniciar las pesquisas.