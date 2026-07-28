Millonario asalto en CDE: dejaron entrar a falsos agentes, pero no a la patrullera que escoltaba la carga

El jefe del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, comisario Wilfrido Maldonado, dijo que uno de los aspectos que más llama la atención es la decisión del encargado de seguridad del complejo de prohibir, hace semanas, el ingreso de las patrulleras que escoltan las cargas.

“Si no es complicidad, estamos hablando de una negligencia absoluta por parte del personal de seguridad. Los dos vehículos de los delincuentes ingresaron, menos la patrullera. El hecho ocurrió, de eso no hay duda, pero la forma en que sucedieron los acontecimientos es lo que nos llama poderosamente la atención”, manifestó.

Maldonado reveló además que el responsable de la seguridad del establecimiento es un coronel retirado, quien habría dado la orden de impedir el ingreso de las patrulleras al complejo desde hace algunas semanas.

Perjuicio de 200 mil dólares

Por su parte, Richard Almada, representante de la empresa Imperial Business, estimó que el perjuicio económico ronda los 200.000 dólares. Explicó que los asaltantes se llevaron nueve de las once cajas (tablets y celulares iPhone) que transportaban en el vehículo de la empresa.

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Almada cuestionó duramente la decisión adoptada por el jefe de seguridad del complejo empresarial de prohibir el ingreso de patrulleras hasta los tinglados.

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“Tomo como una completa irresponsabilidad de esta gente. Lo llamativo de este hecho, y que me gustaría que se investigue, es que justamente hace un mes se prohibió el ingreso de la patrullera policial que solicitamos vía nota, pero no así el ingreso de personas disfrazadas de agentes de la Senad para asaltarnos”, lamentó.

El asalto

El golpe ocurrió en la mañana de este martes dentro del Complejo Empresarial Global, situado en el kilómetro 12 Acaray de Ciudad del Este.

Entre cinco y ocho delincuentes fuertemente armados interceptaron una camioneta Fiat Fiorino que transportaba productos electrónicos pertenecientes a la empresa Imperial Business. Los asaltantes redujeron a los ocupantes del vehículo y tomaron como rehenes a tres personas, quienes posteriormente fueron liberadas en la zona del kilómetro 12.

Una camioneta Toyota Fortuner, con chapa AABU 739, y un automóvil Peugeot fueron hallados abandonados poco después del asalto, a poca distancia del lugar del hecho. La camioneta fue incendiada con el objetivo de eliminar evidencias.