Puente de la Integración: sin acuerdo con autoridades, protesta se extendería hasta el 12 de agosto

La movilización comenzó este lunes a las 7:00 y se extendió hasta las 18:00, con la participación de trabajadores del transporte y representantes de organizaciones sindicales, quienes reclamaron igualdad de condiciones para todos los vehículos de carga que utilizan la nueva conexión internacional entre Foz de Yguazú y Presidente Franco.

Aunque las nuevas reglas habilitan a los camiones de mediano porte vacíos a utilizar el Puente de la Integración entre las 7:00 y las 19:00, durante la mañana de este lunes estos vehículos tuvieron que volver a cruzar por el Puente de la Amistad, debido a la manifestación de los brasileños.

Los camiones de gran porte en lastre (vacíos) tienen autorización para utilizar el puente solo en horario nocturno, entre las 20:30 y las 5:00. Esta situación generó la reacción de los camioneros, quienes exigen que ambos tipos de vehículos tengan los mismos horarios.

Además, cuestionan la falta de infraestructura adecuada en ambos lados de la frontera, especialmente la falta de baños, basureros y condiciones básicas de higiene.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La manifestación reunió a representantes de la Confederación Nacional de los Trabajadores del Transporte y la Logística (CNTTL), la Federación de Trabajadores del Transporte por Carretera del Estado de Paraná y el Sindicato de Trabajadores del Transporte por Carretera de Foz de Iguazú y Región (Sitro-FI).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Reunión virtual

Durante la tarde se realizó una reunión por videoconferencia con representantes sindicales y organismos federales brasileños. Sin embargo, el encuentro no permitió llegar a un acuerdo, por lo que los camioneros resolvieron mantener la movilización hasta la próxima reunión de la Comisión Mixta Brasil–Paraguay, prevista para el 12 de agosto.

El presidente del Sitro-FI, Rodrigo Andrade de Souza, explicó a los medios brasileños que la principal reivindicación es la unificación de los horarios de cruce para camiones de mediano y gran porte.

Durante la movilización, buses de turismo, ambulancias y otros vehículos autorizados circularon con normalidad.